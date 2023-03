A Fed okozhatta az SVB csődjét

A Silicon Valley Bank (SVB) csődje azért egyedi szerinte, mert ritka, hogy egy bank olyan nagy arányban fektessen startupokba és fintech cégekbe, mint az SVB – kevés pénzügyi cégnek van ilyen sok ügyfele ebből a szektorból.

A vezető elemző arról is beszélt a Napi.hu podcastjában, hogy ez a csődhelyzet sem állt volna elő, amennyiben az amerikai jegybank (Fed) az infláció visszaszorítása érdekében nem emeli tartósan a banki alapkamatot. Az SVB azért is került bajba, mert Amerikában a kisebb bankok közé tartozott, így nem vonatkoztak rá azok a szigorú szabályok, mint a nagyobb pénzintézetekre.

Pásztor Szabolcs kifejtette, hogy a Credit Suisse helyzete nagyban más, mivel ott elsősorban a pénzintézetbe vetett bizalom ingott meg radikálisan, és mivel a betétesek nagy számban akartak rövid idő alatt hozzáférni a betétjeikhez, ezért fenntarthatatlanná vált a pénzintézet további működtetése.

Svájc második legnagyobb bankjának renoméját az is jelentősen rontotta, hogy nyilvánosságra hozták a háború kirobbanását követően, hogy orosz oligarchák pénzeit kezelik, valamint belekeveredett egy botrányos mozambiki korrupciós ügybe is, és emellett egy bulgáriai drogbotrányhoz köthető pénzeket is kezelhettek – ezek pedig nem tettek jót a bankba vetett bizalomnak. Pásztor Szabolcs hozzátette, hogy

naivitás lenne azt hinni, hogy csak a Credit Suisse érintett ilyen ügyekben, hiszen a svájci bankrendszer arra épül, hogy az ügyfelek megőrizhetik az anonimitásukat.

A Deutsche Bank egyszerűen a spekulánsok áldozata lett szerinte, de eléggé stabil ahhoz, hogy egy átmeneti részvényárfolyam-esést leszámítva gyorsan átvészelte a történteket – véli Pásztor Szabolcs. A szakértő arról is beszélt, hogy 2008-hoz képest az európai bankrendszer likvid és tőkeerős lett, mivel elképesztő jogszabályépítést hajtottak végre a 2008-as válságot követően.

Hozzátette, hogy az instabilitáshoz hozzájárult az is, hogy a magas alapkamatok miatt a piaci hitelek kamatai is az egekbe emelkedtek, így a hitelezés, amely az egyik legfőbb bevételi forrása a bankoknak, most a töredékére esett vissza. A német gazdaságnak elemi érdeke, hogy a Deutsche Bank talpon maradjon, nem véletlen, hogy a német kancellár a rémhíreket követően azonnal reagált, és nyugalomra intette a befektetőket és a betéteseket is.

Pásztor kiemelte, hogy a magyarországi bankoknak sokkal stabilabb a helyzete, mint másfél évtizeddel ezelőtt, így

nem kell attól tartani, hogy valamelyik hazai banknak az ügyfelei nehéz helyzetbe kerülnek.

A stabilitást az is adja, hogy a hazai bankok szerepe jelentősen megnövekedett, és ez az ország gazdaságának is jót tesz.