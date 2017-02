Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lehullt a lepel: ők nyertek a gyors állami ingatlanliciteken

Földhivatali dokumentumokból kiderült, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. közelmúltban lezajlott "gyors lefolyású" árverésein kik jutottak belvárosi ingatlanokhoz, illetve a licitáló strómanok kiket képviseltek.

Három, frekventált helyen lévő, nagy értékű állami ingatlan új tulajdonosait derítette ki földhivatali dokumentumokból a Válasz.hu.

Januárban sajtóvisszhangot is kiváltott az MNV hétvégére időzített elektronikus licitálása az V. kerületi, Four Seasons Gresham luxushotel mögötti, Zrinyi utca 3. szám alatti épületért, amely az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) székháza. Az irányár nettó 2,77 milliárd forint volt, ami egyes ingatlanszakértők szerint áron aluli a környék négyzetméterárait figyelembe véve. A sajtóérdeklődés is segíthette, hogy a szombati árverést - technikai hibára hivatkozva - meghosszabbították, így vasárnap 3,87 milliárd forintig jutott a licit.

Az új tulajdonos végül nem a licitáló, a médiában is említett, budai játékboltos nő lett, hanem az EastCastle Investments Kft. Ez a Válasz.hu szerint a máltai EastCastle Investments Limited Liability Company magyarországi leánycége, az utóbbi tulajdonosa pedig Dina Moshavi. Az ő leánykori neve Dina Gagel - Gageléket a Válasz.hu Habony Árpád grúz-izraeli barátaiként azonosította.

Elkelt az Országháznál lévő, Széchenyi rakparti Biarritz-ház Duna felé eső épületrésze is, 1,46 milliárd forintért. (A kikiáltási ár 1,455 millió forint volt.) Az új tulajdonos a Beta Tower Kft, a Carion Holding egyik cége. A Carion-csoport egyebek mellett arról híres - írja a lap -, hogy csak ők felelnek meg a Rogán Antal kabinetminiszter által jegyzett nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvénynek. (Itt a licitáló a 444.hu korábbi cikke szerint Papp Ádám volt, aki a Carion-cégeknél tölt be tisztségeket.)

Az MNV árverési felületén nem túl impozáns képekkel illusztrált Andrássy úti villaépület (az Andrássy út 116. szám alatt) esetében nem volt közvetítő, a licitáló azonos az új tulajdonossal. A WHB Vagyonkezelő Kft., amely a West Hungária Bau Kft. építőcéget is jegyző Paár Attila érdekeltsége. A vételár 723,6 millió forint lett, míg a kikiáltási ár 722,6 millió forint volt. A vállalatvezető állandósulni látszó üzleti partnere Tiborcz Istvánnak - jegyzi meg a Válasz.hu.