Meddig drágulhatnak még a magyar ingatlanok?

A kelet-közép-európai régió, s Magyarország külön is vonzó, izgalmas fejlesztési helyszín és célterep a befektetésekre, a magyar fejlesztési termékek és a már működő ingatlanok vásárlásában immár nem csak a globális befektetők, hanem a TriGranit is lát fantáziát, a cég a régiós piac mellett már Magyarországon is keresi a lehetőségeket - mondta a Napi.hu-nak a Cannes-i MIPIM-en Török Árpád, a TriGranit vezérigazgatója.

Óriási mennyiségű pénz keresi a helyét most a piacon, Európában is sokat költenének az ingatlanbefektetők, a drágulás azonban leszűkítette az opportunista lehetőségeket (némi fejlesztéssel az adott ingatlanból az előző tulajdonosnál nagyobb árbevételt realizálni képes vevő) kereső alapok számára érdekes kínálatot.

A hozamok csökkennek, megjelentek a biztos (core) befektetési lehetőségekre vadászó befektetők, a várakozások pedig további drágulást vetítenek előre. A fejlesztési termékek és működő eszközök után kutató TriGranit az elmúlt évben a teljes régiós piacot feltérképezte, mintegy 21 milliárd eurónyi kínálatot néztek át és a trendeket elemezve egyértelmű drágulást tapasztaltak - meséli Török Árpád.

Meddig tartható a jelenlegi állapot?

Befektetői szemmel szerinte a magyar ingatlankínálat most épp az opportunista és a core piac határán mozog, az opportunista befektetőknek lassan túl drága a magyar kínálat, annak ellenére, hogy a válság előttinél még mindig 50-100 bázisponttal magasabbak a hozamok. A tranzakciók alapján a retail (kiskereskedelmi) szektorban 6 százalék körüli a hozamszint, a prémium irodáknál 6,5-6,75 százalék között mozog, de nagy kérdés, hogy meddig tartható fenn a jelenlegi állapot, illetve, hogy a hozamok elérik-e a válság előtti 6 százalék körüli szintet, amit idén már megkísérelnek elérni az eladók. Csehországban és Lengyelországban már visszaállt a hozamszint a 2008 előtti időkre - mondta Török.

Fejlesztői nézőpontból a kamatemelés és az infláció elindulása ellenére Magyarországot és a régiót biztonságos helyszínnek tartja, ahol a fejlesztési hozamszintek miatt a fejlesztő akkor is keres a projekten, ha a hozamok visszapattannának. Nem véletlen, hogy a TriGranit idén három irodafejlesztés indítását is tervezi három különböző városban, Budapesten, Krakkóban és Pozsonyban, s ha minden jól megy, Katowicében is elindulhat majd egy irodafejlesztés. Szlovákiában és Lengyelországban belekóstolnának a lakásépítésbe, a budapesti piacról Török szerint már lekéstek, leginkább az 5 százalékos áfa miatti bizonytalanság okán. Most induló tervezéssel nagyjából egy év múlva kezdhetnék a kivitelezést, amikorra tömegesen jönnek a piacra az előttük járó fejlesztőktől az új lakások.

Hol tartunk a ciklusban?

Bizonytalanság azért az áfaszinten kívül is akad épp elég, leginkább az a tény, hogy épp 9 évvel vagyunk a válság után, s az ingatlanpiaci ciklusok is nagyjából 7-9 éves ritmusban követik egymást - jegyzi meg Török Árpád.

A piac kezd a csúcsához közeledni, vagyis nem biztos, hogy épp most kell vásárolni, ilyenkor a legtöbben kivárnak - tekintettel a közeledő korrekcióra, ami valószínűleg nem lesz akkora, mint 2008-ban. A brexit és a Trump-adminisztráció is komoly bizonytalansági faktor, az európai populizmus terjedésével és a közeledő választásokkal együtt - ám szerencsére a TriGranit nincs rákényszerítve a vásárlásra, mint az alapok - teszi hozzá Török.

Eltolódott a korrekció?

Magyarország a top tíz befektetésre ajánlott hely között van ma Európában, Budapest pedig Frankfurttal van egy csoportban - erről már Kibédi Varga Lóránt MRICS, a CBRE magyar ügyvezető igazgatója beszélt a MIPIM Budapest-standján rendezett panelbeszélgetésen, amelynek résztvevői azt fejtegették, mennyire vonzó befektetési célpont Budapest.

A főváros befektetésvonzó képességét nagyban erősítette az ország felminősítése, s külső tényezőként maga a brexit. A piaci stabilitást pedig erősíti, hogy mára fele-fel arányban vannak jelen a hazai és a külföldi vásárlók, így egy hirtelen pénzkivonás veszélye jelentősen lecsökkent - jellemezte a piacot Kibédi Varga Lóránt. A válság lecsengése utáni nagy nekilendülést követő korrekcióról a CBRE vezetője úgy vélte, eddig 2018 tájára várták a megtorpanást, most azonban úgy tűnik, további 2-3 évvel eltolódik a visszafordulás.

Egyelőre a következő egy évre lehet kimondani, hogy folytatódik a jelenlegi növekedő trend, amit némiképp árnyalnak az olyan kiszámíthatatlan elemek, mint a plázastop, vagy a vasárnapi boltbezárás - tette hozzá Noah Steinberg, a Wing Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A jelenlegi fejlesztési boom kapcsán az építőipari kapacitás szűkösségének kockázatait hangsúlyozta Kovács Attila MRICS, a Horizon Development managing partnere. A szakemberhiány az árakra és a határidők betartására is komoly hatással lesz szerinte. Mindezek ellenére Kovács lát még fantáziát a kereskedelmi és a lakóingatlan fejlesztésben is, hosszabb távon már érdemes óvatosan bánni a fejlesztési volumenekkel.

Heffner Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) főosztályvezető helyettese pedig arról beszélt, hogy Budapest új nagyszabású városfejlesztési projektjei - köztük a Kopaszi-gát, Liget-projekt, Etele téri pláza - további fejlesztéseket vonzanak a városba. Heffner új barnamezős beruházásokban lát fantáziát, főleg a repülőtérre vezető út rejt jelentős potenciált, ahol a külföldi példákhoz hasonlóan, logikus lenne egy a Váci útihoz hasonló irodafolyosó kialakulása.