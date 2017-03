Az MNB vezetése nekiment a kormánynak

- Vélemény

A nemzeti együttműködés (ner) rendszerében meglehetősen szokatlan nyíltsággal fogalmaz az MNB költségvetési kérdésben - mindezt teszi a Mészáros Lőrinc tulajdonolta Mediaworks Zrt. gazdasági lapjában. Az írás azért is meglepő, mert vélhetően ez újabb lépés a hónapok óta éleződő MNB-NGM, avagy Matolcsy György - Varga Mihály viszonyban, ami például a devizakötvény-kibocsátás szükségessége körül folyik.A két erős ember korábban is inkább távolról tisztelte egymást, ám a közös cél érdekében együtt dolgoztak éveken át. Az MNB-nek számos saját publikációs eszköze van szakmai véleményének kifejtésére, most mégis a Világgazdaság véleményrovatát választották.Emellett az üzenet is meglepő: kevés olyan jegybankot találunk, amely az egyensúlyos költségvetés, az amúgy igen magas államadósság csökkentése helyett a hiány növelése és a gazdasági növekedés erőltetett ösztönzése mellett teszi le a voksát. Ráadásul a költségvetési növekedésösztönzésből ritkán sült ki jó Magyarországon - elég a 2000-es kétéves költségvetésre és erre még egy lapáttal rátevő 2002-es száznapos programra utalni (az utóbbi lett a fő oka a 2006-os megszorításoknak).Egy ilyen, az MNB honlapján is publikált megszólalás arra is alkalmas, hogy ha nem ért belőle a miniszter, akkor értő fülekre találjon a kormány más tagjaiban. Ráadásul mindennek különös optikát ad, hogy egy év múlva választások lesznek Magyarországon.