Ezektől a forintbankoktól muszáj megválni - lejár a határidő

Alig több mint egy hónapjuk van a régi kétezreseknek és ötezreseknek, utána elbúcsúznak. Érdemes ezektől megszabadulni mielőbb.

Az új kétezresek és ötezresek március óta vannak forgalomban, a régiek pedig július végén távoznak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a régi kétezresekkel és ötezresekkel július végéig bárhol lehet fizetni, azaz a boltok kötelesek elfogadni.

Többségben az újak

Augusztustól azonban csak a bankok és a posták kötelesek elfogadni a régi bakjegyeket még három évig, azaz 2020 július végéig. A Magyar Nemzeti Bank sokkal tovább várja régi bankjegyeket, 2037 július végéig cseréli azokat. Fontos azonban, hogy egy-egy kereskedő dönthet úgy is, hogy augusztus után is elfogadja a régi bankjegyeket, tehát ezt semmi nem tiltja.

A kétezresek és ötezresek cseréje egyébként jól halad, a jegybank e hónap elején közölte, hogy ötezreseknek már a közel 75 százaléka új, a kétezresek pedig 60 százalékos aránynál jártak akkor, azóta pedig tovább javult az arány. Az, hogy ilyen gyorsan halad a csere nem meglepő, mert úgynevezett tranzakciós - azaz a mindennapokban gyakran előforduló - bankjegyekről van szó.

Mi a helyzet a többiekkel?

A régi kétezresek és ötezresek távozása mellett bankjegyfronton lesz még egy esemény a nyáron. Az MNB korábban ugyanis közölte: várhatóan idén nyáron mutatja be az új ezres bankjegyet, amely azonban csak jövőre kerül majd ténylegesen a készpénzforgalomba. Szintén jövőre mutatkozik be és kerülhet forgalomba az új ötszázas bankjegy is.

Egyébként érdemes megszabadulni a régi húszezresektől is, azokat egyébként 2017 végén búcsúznak, ugyanazokkal a szabályokkal, mint a többiek, azaz még három évig a postákra, bankfiókokba lehet vinni őket, a jegybankba pedig 2037 végéig. A régi tízezreseknél még nincs kitűzve a búcsú időpontja, ezzel együtt érdemes azokat is leváltani, mivel az újak biztonságosabbak, nehezebben hamisíthatóak.

