Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hosszú hétvégék tömege jön jövőre

Jövőre minden munkaszüneti nap úgy jön ki, hogy feltehetően megadják hosszú hétvégének, így összesen kilenc három- vagy négynapos hétvégénk lehet - írja az Origo.hu.

alapok vásárlása előtt. A befektetési alapok óriási népszerűségnek örvendenek, de amikor elhatározzuk, hogy mi is szeretnénk beszállni, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a választás. A részletekért kattintson! 10+1 hasznos tipp befektetési

Ha a parlament megszavazza a szükséges törvénymódosításokat - előzetesen minden frakció támogatásáról biztosította a kormányzati indítványt -, nagypéntek már idén munkaszüneti nap lehet. Így összesen 11 munkaszünetnek számító ünnepnap lesz Magyarországon, ami megfelel az Európai Unió tagállamai átlagának (11,34) - olvasható a portálon.



Mivel a nagypéntek a húsvét előtti péntek, így munkaszüneti nappá nyilvánítása egyben egy négynapos hosszú hétvégét is jelent majd minden évben. Hosszú hétvégékből idén ugyan csak öt lesz, de a jó hír az, hogy 2017-ben a hosszú hétvégéken az ünnepnapok mind hétfőre (december 26. keddre) esnek, vagyis egyetlen napot sem kell idén előre ledolgozni, így nem lesz rövid hétvége szombati munkával. Ráadásul a nagypéntekkel együtt az öt hosszú hétvégéből kettő (húsvét és karácsony) nem három-, hanem négynapos.

2018-ban pedig igazi kuriózum lesz, ugyanis minden munkaszüneti nap úgy jön ki, hogy feltehetően egyben hosszú hétvége is lesz. Így összesen kilenc hosszú hétvégére számíthatunk, ha az év utolsó napját is beleszámítjuk, akkor tízre. (Bár a végleges miniszteri rendelet majd csak a második félévben várható.) Négy hosszú hétvége biztos, mert az ünnepnap hétfő vagy péntek lesz, hat pedig keddre vagy csütörtökre esik, így az eddigi gyakorlat szerint valószínűleg ezeket is kibővítik hosszú hétvégére. Persze ezeket a beiktatott pihenőnapokat a gyakorlatnak megfelelően majd valamelyik szombaton le kell dolgozni.

A 2018-as hosszú hétvégék közül március 15., húsvét, október 23. és november 1. is négynapos hétvége lehet, a karácsony pedig ötnapos lesz.