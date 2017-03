Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lassított, de nyereséges a Budapest Bank

A Budapest Bank (BB)-csoport 2016 egészébe 3,5 százalékkal növelte mérlegfőösszegét, valamint 13,1 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el a magyar számviteli szabályok szerint készült konszolidált (nem auditált) beszámolója szerint - adta hírül a pénzintézet.

Az MFB Zrt. tulajdonában álló Budapest Bank-csoport mérlegfőösszege 3,5 százalékkal, 999 milliárd forintra növelte, és továbbra is nyereséges volt 2016-ban - mondta Tóth Viktor, a Budapest Bank (BB) vállalati üzletágvezetője. Az adózás utáni nyereség ugyanis 13,1 milliárd forint lett, szemben a 2015-ös 14,8 milliárd forinttal.

Egyrészt az eredményre most is negatívan hatott az alacsony kamatkörnyezet, valamint a 2015 végén zárult elszámolás nyomán lecsökkent lakossági hitelportfólió. Másrészt az egyszeri eredményjavító tételekkel - eszközeladásból származó bevételekkel - együtt 13,9 milliárd forintos adózott nyereséget ért el a bankcsoport. A nyereségben döntő szerepe van a vállalati és a lakossági kulcsszegmensekben az új hitelkihelyezések növekedésének, valamint a folyamatosan javuló portfólióra - különösen a vállalati és a lakossági fedezetlen hitelekre - képzett értékvesztés-csökkenés. Az eredményt javította a deviza jelzálog- és autóhitel elszámolás lezárása nyomán korábban konzervatívan képzett értékvesztés felszabadítása is.

A pénzintézet ügyfelekkel szembeni nettó követelésállománya 11 százalékkal, 590 milliárdra, ügyfelekkel szembeni kötelezettségállománya pedig 3 százalékkal, 684 milliárd forintra nőtt.

A bank működési költségei - a korábbi tulajdonosról (GE) való leválással kapcsolatos projektek miatt - 4,5 százalékkal nőttek. Összesen a 11 projekt indult, közülük már csak a hitelkártyarendszer függetlenítése van hátra, az várhatóan 2018-ban ér véget - mondta Tóth.

A bankcsoport tőkemegfelelési mutatója pedig messze a hatóságilag előírt követelmények fölé, 12,39 százalékra nőtt.

Konszolidált mérlegadatok, MSZSZ szerint (millió Ft)

Megnevezés 2015 2016 Mérlegfőösszeg 965 164 999 201 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 663 737 684 260 Ügyfelekkel szembeni követelések (nettó) 533 626 590 729 Működési költségek (értékcsökkenéssel) 41 788 43 666 Követelésekre képzett értékvesztés és kockázati céltartalék 1 774 2 900 Adózás előtti eredmény (konszolidált) 18 949 15 417 Adózás utáni eredmény (konszolidált) 14 766 13 059 Hitel a betét százalékában 90,51% 90,66% ROA

1,53% 1,33% ROE 12,54% 9,93% Tőkemegfelelési mutató) 11,5 % 12,39%

Forrás: Budapest Bank

A BB az elsősorban kis- és középvállalatokra szakosodott üzletága hitelállományát 11 százalékkal, 500 milliárd forintra növelte, miközben a portfólió minősége tovább javult. Az üzletág folyószámla és lekötött betét állománya 8 százalékkal, 358 milliárd forintra nőtt. A bankcsoport vállalati lízingállománya 39 százalékkal, 77,3 milliárd forintra, az új lízingállomány pedig 49 százalékkal, 47,3 milliárd forintra nőtt - ezzel a Budapest Lízing piacvezető pozíciót ért el az új vállalati lízing kihelyezéseknél.

A vállalati üzletág a kezdetektől aktív szerepet vállalt az MNB növekedési hitelprogramjában (nhp), amely keretében a bankcsoport 2013. október 1. és 2017. március 15. között 237 milliárd forintot helyezett ki, ezzel részesedése a teljes programban összességében 9 százalék volt.

A bankcsoport lakossági bruttó hitelállománya szinten maradt, 2016 végén 320 milliárd forint volt (-1,4 százalék), ezzel a portfólió csökkenése elérte a mélypontot. Az új hitelkihelyezés erőteljesen növekedett: a bank 22 százalékkal több autóhitelt, 28 százalékkal több jelzáloghitelt és 43 százalékkal több személyi kölcsönt helyezett ki tavaly 2015-höz képest. A BB az egyik legnagyobb hazai hitelkártya-kibocsátóként tovább erősítette pozícióját partneri együttműködései révén, és év végén a betéti kártyákkal együtt már több mint félmillió aktív kártyát kezelt.