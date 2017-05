Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Öldöklő árháborúba keveredett az Aldi

Brutális árháború tört ki az USA-ban az Aldi és a kiskereskedelem mamutja, a Wal-Mart között. Szakértők hüledezve figyelik a közelharcot és úgy vélik, a háború az élelmiszer-kereskedelemben több áldozatot szedhet a következő években.

Az Aldi a saját jól bevált módszerével próbálja a kiskereskedelem legnagyobb globális szereplőjét levadászni a tengerentúlon. A német diszkontláncnak már 1600 boltja van az USA-ban. Az üzletlánc egy belső tanulmánya szerint a riválisainál 21 százalékkal alacsonyabb árakkal csábítja a vevőket. A riválisok között pedig ott van a Wal-Mart is, mondta a Reutersnek Jason Hart vezérigazgató, aki a további terjeszkedéseknél is fenntartaná ezt az árkülönbséget.

Az Aldi a környél árérzékeny vásárlóira próbál hatni az árukészleten belüli nagyobb arányú sajátmárkás termékkel, illetve további jelentős terjeszkedést terveznek. Hart szerint további 400 üzlet nyitására és a már meglévő boltok közül 1300 egység átalakítására 1,6 milliárd dollárt szán a diszkontlánc. Az új Aldi üzleteket főleg Floridában, Texasban és mindkét parton nyílnának meg 2018 végéig. Emellett a vezérigazgató kijelentette azt is, hogy az árakat is gyakrabban változtatnák, hogy lekövessék a versenytársak lépéseit.

Szárnyal az Aldi

Az Aldinak egyelőre nagyon jól megy az USA-ban, a diszkontlánc eladásai az elmúlt öt évben megduplázódtak. Bár az Aldi az amerikai élelmiszekereskedelmi szektornak mintegy 1,5 százalékát hasítja ki a tortából, a lánc évente 15 százalékos növekedést tud felmutatni. Ezzel szemben a piac óriása, a Wal-Mart jelenleg a piac 22 százalékát uralja és az amerikai eladásai becslések szerint évente 2 százalék körüli növekedést mutatnak elemzők szerint.

Sőt, az Aldi közelharcot folytat a Wal-Marttal, hiszen - ahogy erre a Reuters is rámutatott - a német diszkontlánc sok üzletét több államban Wal-Mart szupercentrumok közelében nyitotta. Példaként Illinois államot hozza, ahol 33 város közelében mindként élelmiszerláncnak van üzlete és a legtöbb Aldi kevesebb mint 10 perc autózásra van a Wal-Mart szupercentrumoktól.

A Wal-Mart sem hagyja magát

Az Aldi növekedési potenciáljára már más versenytársak is felfigyeltek. A Reuters már februárban arról írt, hogy a Wal-Mart 11 államban futtat árteszteket, arra kényszerítve a beszállítókat, hogy az Aldi és más versenytársak árai alá vágjanak 15 százalékkal és körülbelül 6 milliárd dollárt szánna arra, hogy visszaszerezze az alacsony árakkal elért vezető szerepét.

Az árháborúk általában az egész kiskereskedelmi szektort felkavarják - az áruházaktól kezdve a diszkontláncokig minden üzletet -, de ezek intenzitása közelében sincs az élelmiszerszegmensben zajló folyamatoknak. A Wal-Mart-Aldi birkózáson túl ugyanis a másik német diszkontlánc, a Lidl is az amerikai piacra lép, amely mintegy 100 üzletet szeretne nyitni az USA-ban egy év alatt, és ezek mellett még ott az Amazon.com is, amely az Amazon Fresh élelmiszerszállítási szolgáltatásának terjeszkedésével agresszíven teszteli a piacot.

Ilyet még nem láttak

"Ilyet még nem láttunk az amerikai élelmiszerboltok piacán korábban" - mondta Scott Mushkin a Wolfe Reserch kutatócég vezérigazgatója. Az ilyen heves vetélkedés veszélyes versenyhez vezet, amely több kiskereskedelmi üzlet csődjét eredményezheti.

Az Aldi terjeszkedése, a Lidl piacra lépése, a Wal-Mart válaszai és az Amazon ambíciói az élelmiszerkereskedelmi szegmensben mind a jelentős csődök megszaporodását és a felszámolási ciklusok felgyorsulását eredményezheti ebben az ágazatban a következő néhány évben - vélekedett Burt Flickinger a kiskereskedelmi tanácsadással foglalkozó Strategic Resource Group vezérigazgatója. Ebben a szegmensben a Reuters szerint 2014 óta már 18 vállalat húzta le a rolót.

A hírügynökségnek nyilatkozó négy elemző és tanácsadó megerősítette, hogy az Aldi ajánlja a legalacsonyabb árakat a sajátmárkás termékeknél azokban az államokban, ahol működik, de a Wal-Mart is kezd visszajönni azokban az államokban, ahol a tesztárazását folytatja.

Így csinálja az Aldi

Hart szerint az Aldi az alacsony árait úgy tudja tartani, hogy csak alaptermékeket tart és csak olyan termékekre korlátozza a készleteit, amelyeket nagy mennyiségben el lehet adni. Ebben viszont kulcsszerepet játszik, hogy sokkal több sajátmárkás terméket árul, mint márkásat, ami lehetővé teszi számára, hogy az árakat akkor változtassa, amikor akarja.

Elemzők rámutattak, hogy míg az Aldi raktárkészletében 1200 árucikk található (SKU), amelynek 90 százaléka sajátmárkás, a Wal-Martnál 30-40 ezer Aldinál is megtalálható árucikknek viszont csak 30 százaléka sajátmárkás. Ez az árumix pedig szakértők szerint megnehezítheti a Wal-Mart dolgát abban, hogy az Aldi árazásához alkalmazkodjon, mert ezeket beszállítóktól be kell szereznie, és sokszor a márkás termékek gyártóinál - Procter & Gamble, Unilever és még a kisebb márkáknál is hátrasorolással kell szembesülnie. Az ilyen beszállítók attól tartanak, hogy az jelentős árleszállítás az áruik minőségének rovására megy - vélik elemzők.

A Wal-Mart szóvivője nem kommentálta a történetet a Reutersnek, mondván, a versenytárs stratégiáját nem kommentálhatják. A P&G és az Unilever sem válaszolt a hírügynökség megkeresésére.

Doug McMillon vezérigazgató egy, a múlt hónapban tett megjegyzéséből viszont arra lehet következtetni, hogy a sajátmárkás termékek a Wal-Martnál is fontosabb szerephez juthatnak a jövőben - jegyzi meg a Reuters.

Az Aldi egyébként ha a tervek szerint a jövő év végére eléri a 2000 üzletből álló láncot, az körülbelül 42 százaléka lesz a Wal-Mart amerikai üzleteinek.

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!