Orbán migrációs válságot okoz

A Közép-európai Egyetem elüldözése Magyarországról öngyilkosság - véli egy szlovák hírportál, amely szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a bevándorlás nagy ellenfele, éppen azon ügyködik, hogy előállítsa a saját migrációs válságát.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök próbálkozása, hogy kiszorítsa országából a Közép-európai Egyetemet (CEU) öngyilkos próbálkozás - vélik a The Slovak Spectator internetes portál szerkesztői. Miközben a világ vezetőinek többségét aggasztja, hogy az agyelszívás nyomán országuk elvesztheti a magasan képzett fiatal szakembereket, Orbán éppen azon dolgozik, hogy felgyorsítsa ezt a Magyarországot egy ideje szintén sújtó folyamatot.

A gonosz és a groteszk

A felsőoktatási törvény módosítása, amelyet a múlt héten fogadtak el, orosz mintára próbálja korlátozni a külföldről finanszírozott szervezetek működését - ismerteti meg olvasóit a helyzettel a portál. Miután a CEU-t az Egyesült Államokban akkreditálták és finanszírozásában részt vesz Soros György magyar származású amerikai üzletember, Orbán és Fidesz gonosz erőnek tartja, amely kihívást intéz egyre groteszkebb nacionalista politikájukkal szemben.

Ezt az ellenségeskedést az sem korlátozza, hogy Orbán jelenlegi kormányában számos CEU-n végzett figura ül, illetve hogy egykor ő maga is Soros-ösztöndíjas volt.

Másodlagos hatás

A szlovák hírportál szerkesztői úgy vélik, hogy a CEU kitúrása Magyarországról nem pusztán azzal járna, hogy kevesebb tehetséges ember érkezne Budapestre, hanem azzal is, hogy azok a magyar diákok, akik nem mentek volna külföldre tanulni, valószínűleg mégis máshol keresnek maguknak egyetemet. Ezzel megerősödne a fiatal szakemberek már most is érvényesülő elvándorlásának folyamata.

A portál emlékeztet arra, hogy 2011 és 2015 között, a második Orbán-kormány idején megsokszorozódott az elvándorlás Magyarországról. A távozók 32 százaléka volt olyan, aki egyetemi diplomával rendelkezik, miközben a teljes magyar lakosságon belül csupán 19 százalék az arányuk.

Kínos statisztika

Többségüknek nincs szándékukban hazajönni. Az MTA néhány évvel ezelőtt készült felmérése szerint a Londonban élő magyarok 73 százaléka nem tervezi, hogy valaha hazatér Magyarországra. Eközben a Manpower munkaügyi szakcég vizsgálatából az derült ki, hogy a magyarországi munkaadók 45 százaléka nem talál kellő számú képzett embert a meghirdetett pozícióira. Egy előrejelzés szerint a munkaképes magyarok aránya 2060-ra 24 százalékkal csökken.

A szlovák portál szerkesztői úgy látják, hogy miközben Orbán Viktor az elmúlt években főként azzal töltötte az idejét, hogy a bevándorlási válság miatt verte az asztalt, most azzal van elfoglalva, hogy előidézzen egy saját migrációs válságot, amellyel saját országát sújtja majd.

Vita a cseheknél

Ha "emigrációra" kényszerül a CEU, lenne hová mennie. Bejelentkezett már Litvánia fővárosa, Vilnius és Bécs, de Prága is felmerült már. Az utóbbi a legérdekesebb, ugyanis az ország vezetői nem értenek egyet az egyetem befogadásának lehetőségében. Milos Zeman államfő nem örülne az intézmény átköltözésének, mert szerinte Soros György nevéhez számos "furcsa tevékenység" fűződik - idézte az MTI a cseh politikus hét végi interjúját.

Megszólalt Václav Klaus volt elnök is, aki annak idején még kormányfőként eltanácsolta a CEU-t Prágából (így került Budapestre). A Soros Györgyhöz köthető intézmények politikai tevékenysége szerinte a világ számos országában azt bizonyítja, hogy helyesen döntöttek, amikor 1996-ban elüldözték az intézményt.

A szlovák hírportál viszont Andrej Babis miniszterelnök-helyettest idézi, aki már helyet is talált a CEU-nak Prágában. Az Invalidovna korábbi katonai kórház 18. századi épülete adhatna otthont a CEU-nak egy felújítás után.