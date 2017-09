Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erre vágynak igazából a magyarok

Az anyagi gyarapodás jut leginkább eszünkbe az előrelépés kapcsán, azonban a magánéletünkben történő változásokat jóval fontosabb előrelépésnek éljük meg – állapítja meg a CIB Bank megbízásából készített reprezentatív kutatás.

Az anyagi gyarapodás - a magasabb jövedelem és a megtakarítás - a legáltalánosabban megcélzott előrelépés a felnőtt lakosság körében - derült ki a CIB Bank megbízásából az NRC által készített reprezentatív felmérésből.

A terveket, azok fontosságát, és a megvalósulási esélyüket együttesen bemutató index alapján a magyarok számára az anyagi gyarapodás (65 pont) a leghangsúlyosabb előrelépési törekvés, de a karrier fejlődése (59 pont) is erőteljesen megjelenik. Ami a várt anyagi gyarapodás léptékét illeti, a megkérdezettek döntő többsége - 86 százaléka - néhány millió forintnyi megtakarítást már lényeges előrelépésnek tekintene, de majdnem ekkora egy lakáshitel visszafizetésének a támogatottsága is.

A kutatás alapján a vagyon növelése csupán a kezdő lépés a valós tervek megvalósításának irányába. A lakásfelújítás, a nagyobb utazás és az egészségesebb életmódra váltás a legjelentősebb tervezett előrelépés. Érdekesség, hogy bár a gyerekvállalás és az új lakás vásárlása nem tartoznak a legelterjedtebb célok közé, de ha a következő 2-3 évben megvalósulnának, azt az érintettek jelentős előrelépésnek tartanák: a gyerekvállalás az ezt tervezők 61 százalékának, az új lakás vásárlása az ezt tervezők 48 százalékának a leglényegesebb előrelépést jelentené.

A magyarok többségére jellemző, hogy a családi, magánéleti boldogulást többre tartják a szakmai karriernél. Ez utóbbi eléréséhez a kitartó munka és a sok kis lépés stratégiáját tartják üdvözítőnek. A lehetőségek kihasználásával kapcsolatban inkább konzervatívak a megkérdezettek, háromötödük alaposan megfontolja a lehetőségeket, és óvatosan dönt, 26 százalékuk pedig inkább biztosra megy, és még a legkisebb kockázatot is kerüli. Csupán 7 százalékuk mondta, hogy az előrelépési lehetőségeket akkor is megragadják, ha benne van a kockázata annak, hogy esetleg visszafelé sül el a terv, és a végén rosszabb helyzetbe kerülnek. A kifejezetten kockázatkerülő csoport látja a legkevésbé sikeresnek a stratégiáját, vagyis az is kiderül az eredményekből, hogy időnként igenis megéri magasabb kockázatot vállalni a siker érdekében.

Címlapkép forrása: Unsplash.com.