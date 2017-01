Ingyen roaming: mit kell tennie, ha megy az Adriára? - válaszoltak a szolgáltatók

A mobilcégek ellenőrizhetik, hogy ki, hol lakik a június 15-én kezdődő ingyenroaming-korszakban. Ez elsőre rosszul is hangzik, de a lehetőség csak a visszaélések kiszűrését célozza. Megkérdeztük a mobilszolgáltatókat, mi a teendőnk, ha külföldre utazunk.

Néhány napja lépett hatályba a június 15-től ingyenes európai roamingról szóló végrehajtási rendelet, amelynek célja részben az is, hogy a visszaéléseket kiszűrje a rendszerből. Nagyon leegyszerűsítve a mobilszolgáltatóknak ad jogosítványokat ahhoz, hogy ellenőrizzék az ügyfelüket. Pontosabban azt, hogy az előfizető hol lakik vagy hol él.

Erre azért van szükség, mert nagyon szélsőséges esetben az ingyenes roaming lehetővé tenné, hogy az uniós előfizetők kiválasszák az összes uniós szolgáltató közül a legolcsóbbat és tőlük kérjék a szolgáltatást, márpedig ez tönkretehetné a piacot. A különböző országokban eltérőek például a végső árat nagyban meghatározó frekvenciahasználati díjak, nagykereskedelmi árak, valamint az áfa.

Külföldre menet

A már említett roamingrendelet egyik legfontosabb része: a roamingszolgáltatónak meg kell győződnie arról, hogy az előfizető úgynevezett "szoros kapcsolattal rendelkezik az adott tagállamban". Ennek megítélése érdekében kérhetnek az előfizetőktől többek között egyszerű nyilatkozatot, a lakóhelye igazolására alkalmas okmányt vagy dokumentumot.

Megkerestük a Telekomot, a Vodafone-t és a Telenort, hogy a végrehajtási rendelet miatt hogyan fogják ellenőrizni az előfizetőket és az eddig bevett gyakorlat milyen új elemekkel bővül. Rákérdeztünk arra is, hogy egy-egy külföldi utazás előtt - például az Adria felé menet - szólni kell-e nekik, hogy roamingozni (telefonálni, internetrzni, sms-ezni) fogunk. A Telekomtól és a Vodafone-tól kapott válaszok alapján erre nem lesz szükség az ingyenroaming-korszak július 15-i indulása után. (A Telenortól a múlt héten e-mailben elküldött kérdéseinkre cikkünk megjelenéséig nem kaptunk visszajelzést, ha megjönnek a válaszok, akkor bővíteni fogjuk a cikket.)

Ezt tervezi a Vodafone és a Telekom

A legfontosabb, hogy az ügyfeleknek egészen biztosan nem kell majd előzetesen jelezniük a szolgáltatónak, ha külföldre mennek - közölte a Vodafone sajtóosztálya a Bukszával. A cégnél hozzátették, hogy a jogszabályoknak mindenben megfelel a jelenlegi és jövőbeli gyakorlat, ugyanakkor az esetleges visszaélésszerű használat ellenőrzésével kapcsolatban korai lenne még a részletekről beszélni, hiszen a jogszabály még nagyon friss.

A Telekom sajtóosztályán is azt mondták, hogy a jövőben sem kell bejelenteni az esetleges külföldi utazást. A társaság a külföldi és magyar állampolgárokkal való szerződéskötésekor továbbra is fogja kérni a jelenleg is szükséges dokumentumok bemutatását. Ha pedig egy-egy előfizetőnél felmerül a visszaélésszerű használat gyanúja, akkor a törvényben biztosított jogával élve lépéseket tesz. A Telekom közölte azt is, hogy a roaminghasználatnál a méltányos használat vizsgálatának lehetőségével is élni fog.

Mi a visszaélésszerű használat és hogyan ellenőrizhetnék a szolgáltatók?

a roamingforgalommal szembeni jelentéktelen otthoni forgalom;

egy adott SIM-kártya hosszú távú inaktivitása, amelynek forgalma egyébként legtöbbször, ha nem teljes egészében, roamingból adódik;

egy ügyfél által használt több SIM-kártya előfizetéses és folyamatos használata romingolással. Arról, hogy az Európai Bizottság javaslata szerint az ellenőrzésnek mi lenne a menete, mikor és mekkora pótdíjakat vethetnének ki a szolgáltatók, A júniustól életbe lépő roamingszabályozásban az Európai Bizottság adott eszközöket a szolgáltatók kezébe is arra, hogy a visszaéléseket ki lehessen küszöbölni. Ennek keretében akkor ellenőrizhetnék a szolgáltatók a használatot, ha bizonyos kritériumok teljesülnek. Többek között például:Arról, hogy az Európai Bizottság javaslata szerint az ellenőrzésnek mi lenne a menete, mikor és mekkora pótdíjakat vethetnének ki a szolgáltatók, itt olvashat bővebben.

A Vodafone közölte továbbá, hogy vannak olyan csomagjai, amelyek már évek óta ingyenes roamingot biztosítanak, és ezek bevezetése óta az érintett előfizetők a cég számításai szerint közel 20 milliárd forintot takarítottak meg. Érdemes megjegyezni, hogy a Telekomnak és a Telenornak is van olyan csomagja, amely ingyenes vagy kedvezményes roamingolást biztosít.

