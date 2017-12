Látványos változás jön a fizetéseknél

Fontos lépést jelent a hitelkártya-használat még vonzóbbá tétele érdekében a Mastercard legújabb fejlesztése, amelynek segítségével a kártya tulajdonosa gyorsan dönthet arról, hogy él-e a részletfizetés lehetőségével.

Magyarországon kedd óta a Mastercard Részletfizetés szolgáltatását elsőként a Magyar Cetelem Bank kétezer kiválasztott ügyfele tesztelheti, akik a vásárlás pillanatában, a POS-terminálon vagy az internetes vásárlásnál választhatják ki, hogy a fizetendő összeget havi fix részletekben vagy egy összegben szeretnék-e kiegyenlíteni a meglévő hitelkártyájukkal.

A magyar a második európai piac - a román után -, ahol ezt a megoldást bevezeti a Mastercard - mondta Szendrei Szabolcs, a MasterCard Europe termékértékesítési vezetője. A román piacon már egy éve sikeresen működik ez a rendszer, immár öt kibocsátó bankkal. Hamarosan újabb régiós országokban is elindulhatnak.

Ezt a szolgáltatást azért fejlesztették ki, hogy még rugalmasabbá tegyék a hitelkeret felhasználását. Sok családnál ugyanis komoly pénzügyi tervezést igényel egy-egy olyan időszak, amikor a kiadások megnövekednek - ilyen például az iskolakezdés, az évszakváltások vagy éppen az ünnepekre való készülődés. Ilyenkor segíthet a részletfizetés. E megoldással új lehetőségek nyílnak meg a kártyabirtokosok előtt, jobban ki tudják használni az akciós lehetőségeket, egyszerűbben meg tudnak venni új termékeket, miközben a kiadásaikat végig az ellenőrzésük alatt tarthatják.

Figyeljen a logóra!

Nyolc országban is kutatást végeztünk ezzel a szolgáltatással kapcsolatban és kiderült, hogy míg a skandináv országokban nem túl népszerű az ötlet, addig a közép-európai államokban erős iránta az érdeklődés - tette hozzá Kovács Szabolcs, a Mastercard Europe regionális termékértékesítési vezetője. Mivel a kutatások szerint a magyar ügyfelek 20 ezer forint alatt nem igazán élnének ezzel a lehetőséggel, ezért legalább ekkora fizetés esetén lehet ezt a megoldást választani (emlékeztetőül: az érintéses fizetésnél a pin-kód nélküli használat értékhatára a 2009-es indulásnál 3 ezer forint volt, jelenleg pedig 5 ezer forint - a szerk). Arról azonban idővel lehet szó, hogy ezt a limitet lejjebb hozzuk - mondta lapunk érdeklődésére Kovács.

A termináloknál és a boltokban egy Mastercard Részletfizetés logó jelzi majd, hogy élhet az ügyfél ezzel a lehetőséggel. Jelenleg öt bank támogatja elfogadói oldalról ezt a megoldást, azaz az általuk kihelyezett terminálokon pilot üzemmódban vagy élesben már működik a részletfizetés lehetősége. Ez immár több mint kétezer POS-terminált jelent. Az újítás vonzerejét növeli, hogy annak alkalmazásához nem szükséges lecserélni a meglévő terminálokat, hanem csupán egy szoftverfrissítésre van szükség.

Vonzó lehet, hogy nincs szükség új hitelkártya kibocsátásra, arról a kibocsátó bank maga dönt, akár az ügyfelek közt is szelektálhat, hogy kiknek biztosítja a részlefizetés lehetőségét. Már annak a megvalósításán is dolgozik a Mastercard, hogy a lehetőséget a közeljövőben a betéti kártyákhoz nyújtott számlahitelekre is kiterjesszék - tette hozzá Kovács. A rendszerhez a közeljövőben mások is csatlakozhatnak, több bankkal is tárgyalnak.

A kártyaelfogadó kereskedők számára az is jó hír, hogy a hitelkártyás részletfizetést választó ügyféllel nem kell külön foglalkozniuk, a fizetés után továbbra is azonnal a pénzükhöz jutnak, a hiteltranzakció ugyanis az ügyfél és a bank között zajlik.

Az ügyfeleknek pedig így lehetőségük nyílik olyan üzletekben is vásárolni, ahol a bankjuk nincs jelen hitelnyújtóként vagy egyáltalán nem igényelhető áruhitel.

Így működik

A hitelkártya tulajdonosa az üzletben a kártyaleolvasó terminálon, a webshopokban pedig a fizetési folyamat során választhat, hogy egy összegben vagy pedig havi fix részletekben fizet.

A tranzakció elején minden a szokott módon működik: a vásárló kártyáját érinti, lehúzza vagy chipes kapcsolaton keresztül csatlakoztatja.

Az újdonság az, hogy a terminál kijelzőjén feltűnik egy új opció: egyben fizet vagy részletfizetést választ. Ha az utóbbi mellett dönt, akkor a bankja által biztosított részletfizetési lehetőségeket ajánlja fel.

Miután a vásárló dönt, a jóváhagyás után a kinyomtatott bizonylaton immár szerepel a termék ára mellett a fizetendő első részlet összege, a hitelkamat és a szolgáltatás díja.

Jövőre jöhet az áttörés

Eddig is létezett egy hasonló szolgáltatásunk, ám nem volt túlságosan népszerű, mert macerás volt igénybe venni, például ahhoz az ügyfélnek külön be kellett telefonálniuk - mondta Szabó Péter, a Magyar Cetelem Bank elnök-vezérigazgatója. A tervek szerint a most kezdődött tesztidőszak 2018 első negyedévében lezárható, ezt követően az összes, mintegy háromszázezer cetelemes kártyabirtokos számára elérhető lesz ez a lehetőség.

A bank kiválasztott kétezer aktív hitelkártyás ügyfelet, akik így részt vehetnek az éles teszten. Ezen ügyfelek jogosultakká váltak arra, hogy például egy szemüveg vagy egy sífelszerelés megvásárlásakor a pénztárnál döntsenek a megvásárolni kívánt termék kifizetésének módjáról. Amennyiben a fizetni kívánt összeg eléri a húszezer forintot, a POS-terminál automatikusan felkínálja a részletfizetés lehetőségét és a választható futamidőket (ez most háromféle lehet: három, öt és tíz hónap). A futamidők közül az első kamatmentes, a másik kettő pedig 25 százalékos kamattal (a thm 28,07 százalék) ketyeg - mindez jóval kisebb a 38,01 százalékos "alap" hitelkártya-thm-nél. Mivel a vásárlást az ügyfél a hitelkártya keretéből egyenlíti ki, a banknál nincs szükség hitelbírálatra és külön ügyintézésre sem.

Úgy gondolom, hogy a hozzá kapcsolódó átlátható árazás és a tervezhetőség szintén nagyon fontos az ügyfeleinknek, mivel ez lehetőséget ad arra, hogy a családi költségvetés kiegyensúlyozott maradjon, és a fontos bevásárlások is megvalósulhassanak - véli Szabó.

Az Ofotért már lépett

Az Ofotért országszerte minden üzletében bevezeti a részletfizetési szolgáltatást. Tapasztalataink szerint a vásárlóink igénylik a részletfizetés lehetőségét, mivel egy szemüveg átlagosan 35-40 ezer forintra kerül - fogalmazott Makkai Krisztián, az Ofotért üzletekért is felelős GrandVision Hungary ügyvezetője. Régóta elérhető minden üzletükben a bankkártyás fizetés, mivel az ügyfelek keresik az elektronikus fizetésre jellemző gyorsaságot és kényelmet és nem szívesen hoznak nagyobb összegű készpénzt magukkal.

A Magyar Cetelem Bank, a Mastercard és az Ofotért a friss bejelentéséhez kapcsolódóan egymillió forintot adományozott a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete nonprofit szervezetnek. A támogatást az egyesület szemüvegek vásárlására használja fel a 2018. december 31-ig terjedő időszakban.

Az írás a Mastercard támogatásával készült.