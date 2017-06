Mennyiért autózhatunk a magyarok kedvenc Nissanjával?

A Qashqai a Nissan egyik legnépszerűbb járműve, a Buksza megnézte, mennyibe kerül vele az autózás.

Az eladási adatok szerint kétségtelenül jól döntött a Nissan, amikor évekkel ezelőtt kijött a Qashqai nevű SUV-val (hobbiterepjáróval), ez ugyanis az egyik legnépszerűbb modell a márka palettáján. Magyarországon is ez a legkedveltebb, az Datahouse adatai szerint az első negyedévben közel 1000 darab új Nissan talált gazdára.

A Nissan-eladásokon belül a Qashqai részesedése 45 százalékos volt, amivel utcahosszal megnyerte a Nissan modellek közötti verseny. Az X-Trail lett a második 162 darabbal, a Juke pedig a harmadik 155 darabos eladással.

Mennyit eszik?



Az eladások alapján legnépszerűbb Nissan Qashqai 1,6 dízelmotoros,130 lóerős és 320 newtonméteres változatát tesztelte a Buksza. Az autóval több mint 1000 kilométert tettünk meg, városban, sztrádán, országúton. Egy SUV-ról, azaz hobbiterepjáróról van szó, amely egy családi autónak kényelmes, bár nincsenek extra méretek.

Az autó fogyasztása kifejezetten kedvező. A Qashqai minden további nélkül elmegy 6 liter körüli átlagfogyasztással. Ha takarékos tempóban közlekedünk országúton vagy autóúton és sztrádán, akkor 4,6-5 liter körüli fogyasztás is elérhető, városban a teszt alatt inkább 6 liter feletti tartomány volt a jellemző. Autópályán 130-cal közlekedve szintén 6 liter körüli fogyasztás adódott. Ha évente 15 ezer kilométert teszünk meg, ebből 10 ezret városban, a maradék 5 ezret sztrádán és országúton, akkor kiadás összesen 317-334 ezer forint lesz. A kötelező biztosítások közül a legolcsóbbak évente 50-60 ezer forintból kijönnek.

Öt év alatt mennyi lesz?

Ha öt éven keresztül évi 15 ezer kilométert közlekedünk vele, akkor az üzemanyagköltség 1,6-1,7 millió forintra rúghat a mostani üzemanyagáron számolva. A kötelező biztosítás további 250 ezer forintos tétel. Ehhez jön a kötelező szerviz, amely a Nissantól kapott tájékoztatás szerint öt év alatt összesen 380 ezer forint. Tehát 2,2-2,3 millió forintért lehet autózni a Qashqai-jal, amelyre egyébként alapból 3 év gyári garancia jár, ami meghosszabbítható plusz pénzért 1-2 évvel.

Így mér a Buksza

Így mér a Buksza (módszertanszerűség): A kötelező felelősségbiztosítási díjak az online biztosítási kalkulátorok adataiból származnak (új belépő, 40 éves budapesti VIII. kerületben élő férfi, kedvezmények nélkül). A biztosítási díjak változását nem lehet pontosan előre jelezni, ezért az ötéves időtávon a most érvényes árak szorzata szerepel a költségek között. A szervizköltségek a márkakereskedőtől, szerviztől kapott adatokon alapulnak, és becsült kiadást takarnak és a kopó alkatrészek árát nem tartalmazzák.

A fogyasztás az éves futásteljesítményre vetítve egyharmad sztrádahasználat, és kétharmad városi használat alapján adódik. A sztráda esetében külön van a "takarékos",vagyis a 90-110, és "normál", azaz a 125-130 kilométer per órás sebességnél történő fogyasztás. A kalkulációhoz használt üzemanyagár a legfrissebb, a KSH által közölt forintos literenkénti átlagárból adódik. A biztosítási díjhoz hasonlóan az üzemanyagárat is lehetetlen pontosan prognosztizálni, ezért itt is a jelenleg érvényes árakból erednek az ötéves használatra vonatkozó kiadások. Az adatok 2017. májusában érvényes átlagárakon (gázolajár, biztosítás) alapulnak, ezért később az adatok elavultak lehetnek.