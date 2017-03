Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyon szomorú hír érkezett a magyar autósokról

Hiába adtak el tavaly majdnem több mint 96 ezer új autót itthon, ez még mindig nem tudta megtörni a magyar autópark elöregedését.

Tovább emelkedett a magyar személyautó-állomány életkora és tavaly elérte a 13,9 évet. Tavalyelőtt 13,7 év volt, míg a legkedvezőbb adatokat 2006-ban és 2007-ben mérte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), akkor 10,3 év volt a magyar autók átlagéletkora.

A növekedés egyik oka, hogy a 96 ezer eladott új autó még mindig töredéke a válság előttinek, hiszen 2007-ben még 176 ezer, 2008-ban pedig 153 ezer új személyautót helyeztek itthon forgalomba. A másik ok, hogy az elmúlt években nagyon felpörgött a használtautó-import. 2007-ben és 2008-ban még csak 24 ezer autót hoztak be, azt követően pedig még a 20 ezret sem érte el a volumen. 2011-től azonban erőteljes növekedésnek indult a behozatal és 2015-ben már a 120 ezret, tavaly pedig a 142 ezret is elérte.

Ezek az autók ráadásul nem az 5-6 éves korosztályból kerülnek ki, átlagosan 11 évesek. Korábban ennek kapcsán mondta Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke, hogy olyan szabályozásra van szükség, amely új, illetve fiatalabb autók felé terelhetnék a vásárlókat.

Megtört a szovjet átok

Hosszú idő óta először fiatalodott a Ladák átlagéletkora méghozzá 27,4 évről 26,5 évre. Ezzel a 0,9 évvel ráadásul a márka rekordot is döntött, ugyanis egy másik gyártó sem tudott ilyen mértékben fiatalodni. Ebben persze semmi meglepő nincs, hiszen mialatt 1155 Lada kelt el az újautó-piacon, több mint 10 ezret ki is vontak a forgalomból. Tavaly év végén 51 800 Lada futott - vagy állt - az országban.

A korváltozásnál maradva fiatalodtak még a Daciák, a Mitsubishik és - bármilyen meglepő - a Polskik, a Trabantok és a Wartburgok is. Emögött a kivonások gyors üteme áll. Trabantból példásul tavaly eltűnt 5 ezer és már csak 15 700 darabnak van forgalmija, Wartburgból alig van több 9 ezernek, holott 2015-ben még 12 ezernél is több volt.

Érdekes ugyanakkor, hogy olyan márkák, mint a Maruti és a Tavria pont egy évvel lettek idősebbek a kivonások ellenére. A Marutik egyébként jól tartják magukat, tavaly 742 darab fejezte be pályafutását és még mindig van közel 5 700. A Tavria-állomány 173 darabra rúg, amely 55-tel kevesebb, mint 2015-ben.

Erősen öregednek azok a márkák is, amelyek magyarországi vagy globális értékesítése megszűnt. Ilyenek a Daewoo, illetve utódja a Chevrolet, vagy a Rover.

A Moszkvics mindent visz

Messze a legidősebb márka a Moszkvics, a maga 36,2 évével, de 30 fölött áll a Polski Fiat és a Zasztava is.

A legfiatalabbak a Dacia (6,3), a Kia (7,6) és a Hyundai (9,6), amelyek az elmúlt évben lettek meghatározóbbak a magyar autópiacon. A 2007-ben még 6,4 éves Suzukik mostanra 13,9 évesek lettek, pont annyi, mint az átlag. Az öregedésen az új Vitara - amely a legkedveltebb új autó itthon - némiképp lassíthat, de a nulla százalékos, 10 éves futamidejű hitelek hatása még sokáig érződni fog.

Az autómárkák áltagéletkora Márkák Életkor Dacia 6,3 KIA 7,6 Hyundai 9,6 Chevrolet 10 Skoda 11,6 Toyota 11,7 Volvo 11,7 Nissan 12,1 Ford 12,2 Honda 12,5 Subaru 12,5 Mazda 12,6 BMW 12,8 Citroën 12,9 Peugeot 13,3 Renault 13,4 Seat 13,8 Suzuki 13,9 Audi 14 Saab 14 Alfa Romeo 14,3 Mercedes 14,5 Mitsubishi 14,5 Lancia 14,6 Opel 14,6 Chrysler 15,1 Fiat 15,2 Volkswagen 15,2 Daewoo 15,7 Rover 17,6 Daihatsu 21,8 Tavria 22,4 Maruti 24,7 Lada 26,5 Datsun, Datsun-Nissan 29,2 Wartburg 29,5 Trabant 29,7 Zasztava 30,2 Polski Fiat 30,5 Moszkvics 36,2

Forrás: KSH

Az autóállomány tavaly év végén 3,31 millió darab volt, 116 ezerrel több, mint egy évvel korábban.