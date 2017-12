No, ezért nincs elég szerelő Magyarországon

Kattintson a cikk megnyitásához

Néhány nappal ezelőtt írtuk meg, hogy kiszivárgott néhány kép az új Mercedes-Benz CLS-ről. Ilyenkor sok esetben persze szándékos szivárogtatásról van szó, hogy ezzel is csigázzák az érdeklődést egy-egy bemutató előtt álló modellnél. Hogy most is erről volt-e szó, nem tudhatjuk biztosan, mindenesetre Los Angelesben már meg is volt a premier.