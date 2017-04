Ők a legnagyobb adótartozók - megjelent az új szégyenlista

Új nevek kerültek fel a jelentős adótartozást felhalmozó adózók listájára. Náluk összesen több mint 30 milliárd forint adóhiányt állapított meg a NAV, az átlagos tartozás 210 millió forint. Mutatjuk a legnagyobb adósokat.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közzétette azoknak az adózóknak a nevét és címét, amelyeknél jelentős összegű - magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál 10 milliónál, egyéb cégeknél 100 millió forintnál nagyobb - adóhiányt állapított meg jogerős határozatban 2017 első negyedévében.

A nagyadósok listájára ezúttal 146 magánszemély és vállalkozás adatai kerültek fel, velük szemben összesen 30,6 milliárd forintnyi adóhiányt és további 31,8 milliárd forint jogkövetkezményt (azaz adóbírságot és kamatot) állapítottak meg. (Az adatok a 2017. március 31-ei állapotot tükrözik.) Az összes tartozás így 62,4 milliárd forint. - Ehhez képest a tavalyi utolsó negyedéves listán még közel kétszer ennyi, 260 cég és magánszemély neve volt olvasható, 58,4 milliárd forint adótartozással és 71,5 milliárdos jogkövetkezménnyel, azaz összesen 129,9 milliárd forintnyi tartozással.)

Az átlag 210 millió forint

Az idei első negyedévben a nagyadósok közt az átlagos adótartozás 210 millió forint volt. A vállalkozások többségének már felfüggesztette vagy törölte az adószámát a NAV, és sok cégnek a bíróság elrendelte a kényszertörlését. A társaságok többsége nagykereskedelemmel foglalkozott vagy foglalkozik, találni köztük például építőipari, ingatlanforgalmazó, raktározással, vendéglátással és személybiztonsággal foglalkozó cégeket, üdítőital- és ásványvízgyártót, pékséget, munkaerő-kölcsönzőt, munkaközvetítőt, fuvarozót és reklámügynökséget is.

Kaposvári a csúcstartó

Az új szégyenlista elején a kaposvári székhelyű, fa, építőanyag és szaniteráru nagykereskedelmére alapított Anker Plusz Kft. áll, amelynek két évnyi működéssel sikerült összehoznia 4,7 milliárdos adóhiányt. (A vele szemben kiszabott bírságok és kamatok összege további 7,5 milliárd forintot tesz ki.) A céget 2014 márciusában alapították, a tevékenységéről azonban nem szolgáltattak adatot, a bíróság 2016 áprilisában megszűntnek nyilvánította és elindult a kényszertörlési eljárása. Az Anker Pluszt a kaposvári Mosberger Marianna alapította, majd a szintén kaposvári Frank Mónikához került, 2015 áprilisától a tiszadobi Kovács Imre Roland nevére került - derül ki a Céginfo.hu adataiból.

Nagy adós nem magánszemélyek (2017. I. n.é.) Cég Székhely, telephely Adóhiány (millió Ft) Bírság, kamat (millió Ft) Anker Plusz Kft. kt.a.* 7400 Kaposvár, Zárda u. 18. Fszt. 6. 4 712 7 579 Bauen Control Építőipari Kft. kt.a. 1037 Bp., Bécsi út 85. 1 204 415 Unio Csoki Kft. kt.a. 1016 Bp., Gellérthegy u. 9. fszt. 2.ajt 1 154 1 980 SK-Lion Ker.-i Kft. kt.a. 1112 Bp., Repülő téri út 2. 944 1 818 Rilax Immobilien Ingatlanforg. Kft. 1071 Bp., Bethlen G. tér 3. 2.em. 8. 881 510 Partner Holding Kft. kt.a. 1223 Bp., Nagytétényi út 190. 1.em. 738 519 Heragro Ker.-i Kft. 1063 Bp., Szinyei Merse P. utca 21. 601 621 Textile 2015 Kft. 1152 Bp., Szilas park 10. 1.em. 22. 564 289 Smaten Hungary Kft. kt.a. 1163 Bp., Veres Péter út 51. 535 297 Velmmor Property Ker.-i Kft. 1097 Bp., Gyáli út 15/A. 447 0,9

*kényszertörlés alatt, Forrás: NAV

A magánszemélyként adótartozást felhalmozók közül a péceli Styevlik Imre a legnagyobb adós, 354 milliós adótartozással - ezt még 752 millió forint adóbírság és kamattartozás is kiegészít. Az adós nevére rákeresve az interneten egy pókerjátékosra találunk több utalást, ugyanakkor a Céginfo.hu adatbázisban is szerepel Styevlik Imre vagy Styevlik Emeric nevű péceli lakos, aki közvetlenül három, felszámolással vagy hivatalból törléssel megszűnt - köztük két közúti áruszállítással foglalkozó - vállalkozásban volt tulajdonos vagy résztulajdonos.

NAV-listára került két lakcím nélküli magánszemély is, 18 milliós, illetve 10 milliós adótartozással. A felsorolásban egy budapesti ügyvéd neve is olvasható, 57 milliós adótartozással.

Nagy adós magánszemélyek (2017. I. n.é.) Név Lakhely, tartózkodási hely Adóhiány (millió Ft) Bírság, kamat (millió Ft) Styevlik Imre 2119 Pécel, Vadász u. 2. 354 752 Gubinszki Zoltán 2700 Cegléd, Dobó u. 2. 281 362 Sebestyén Lívia 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 103. 247 255 Minárcsik Ferenc 4031 Debrecen, Sándor u. 16. 157 309 Molnár István 4002 Debrecen, Poszáta u. 12-14. 121 123 Krakkó János 2627 Zebegény, Deák F. út 20. 109 116 Sebestyén László 2315 Szigethalom, Vasvári P. u. 11. 103 110 Matócsi Attila 1171 Bp., Óvónő utca 61. 103 142 Bangó Gyula 3294 Tarnaörs, Ságvári E. út 38. 73 133 Oláh András 3518 Miskolc, Lauday J. u. 7. 59 121

Forrás: NAV

Édes élet

A lista második és harmadik helyén álló cégeknél egymilliárd forintnál nagyobb adóhiányt állapított meg az adóhivatal, mindkét vállalkozás kényszertörlés alatt áll. A jelenleg egy budapesti székhelyszolgáltatós címre bejegyzett és egy ukrajnai magánszemély nevén lévő Bauen Control Építőipari Kft.-t 2010-ben Di-Ra-Ép Kft. néven alapította két tiszaeszlári tulajdonosa, helyi székhellyel. A társaság az elmúlt években háromszor váltott tulajdonost.

Az Unio Csoki Kft.-t 2011 márciusában alapította a siófoki Szenes Gábor kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelemre, budapesti székhellyel, dabasi fiókteleppel. A cég 2011-ben közel kétmilliárdos, 2012-ben pedig 2,6 milliárdos forgalmat bonyolított, s az évben 63 milliós adózott eredményéből 33 millió forint osztalékot fizetett tulajdonosának. Egyéb leadott mérlege nincs. A kft. érintett lehet a Bács-Kiskun megyei milliárdos, csokis adócsalási ügyben - vele szemben a megyei főügyészség 2014 márciusában büntetőjogi intézkedést tett a cégadatok szerint.

Listára került 127 milliós adótartozással a Pannon Thermál Vállalkozási, Gyógyidegenforgalmi és Építési Zrt. is, amelynek fő tevékenysége a szállodai szolgáltatás és vendéglátás, bejegyzett fióktelepe a bükfürdői, háromcsillagos, 70 szobás Corvus Hotel Bük (az interneten elérhető információk szerint a hotel bezárt). A cég 2012-ben EU-támogatást nyert el. Az elmúlt években több végrehajtás indult ellene, büntetőjogi intézkedésre is sor került 2013-ban. Alapító-többségi tulajdonosa a svájci Louis Bagi. A társaság utolsó online elérhető mérlege 2012-es, az évben 220 milliós nettó árbevétel mellett kevesebb mint egymilliós adózott eredményt ért el, a kötelezettségállománya 218 millió forintot tett ki.

Van olyan vállalkozás is a szégyenlistán, amelynek neve többször is olvasható, például a Smaten Hungary Kft.-vel szemben kétszer is hozott határozatot a NAV, így összesen 536 millió forint adót és 297 millió forint bírságot és kamatot hajtanának be rajta. A vállalkozás székhelyszolgáltatós címre van bejegyezve, tulajdonosa a szlovákiai, komárnói lakóhelyű, illetve tartózkodási helyű Varga Róbert. A Smaten Hungary tevékenységéről nem sok minden derül ki a cégbírósági adatokból, ugyanis 2012 januárjában jegyezték be, mérleget csak 2013-ig adott le, de addig nem volt forgalma. A győri Sölétormos Zsolt alapította (aki a Céginfo.hu adatai szerint mintegy húsz cégben megfordult már) I-Sec Leasing Kft. néven, fő tevékenységként saját tulajdonú ingatlan adásvételére, majd két év múlva Smaten Hungaryként működött tovább saját, bérelt ingatlan bérbeadása és üzemeltetése fő tevékenységgel. A társaság több tulajdonosváltás után került jelenlegi szlovákiai tagjához. A bíróság 2016 októberében indította el a kényszertörlési eljárását.

A 2016. negyedik negyedéves listát 5,9 milliárd forintos adótartozással egy libanoni offshore cég, az élelmiszeripari nagykereskedő World Exchange SAL Magyarországi Fióktelepe vezette, míg a magánszemélyek közül a soroksári Zimmermann Györgyinél állapították meg a legnagyobb adóhiányt, 520 millió forintnyit.