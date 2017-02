Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Óriási meglepetés: 266 ezer aláírást gyűjtött a Momentum

Negyvenöt napja van a Fővárosi Választási Bizottságnak, hogy ellenőrizze, megvan-e a 138 ezer érvényes aláírás. A főváros már jelezte, népszavazás nélkül is kész visszavonni a budapesti olimpiai pályázatot.

A Momentum Mozgalom 266 151 darab támogató aláírást gyűjtött össze és adott le péntek délután a Fővárosi Választási Bizottságnál, hogy népszavazást lehessen tartani a 2024-es budapesti olimpiai pályázatról.

Azt gondoljuk, hogy az elmúlt 30 nap a magyar demokrácia egyik legszebb időszaka volt - mondta el Fekete-Győr András a hamarosan párttá alakuló szervezet vezetője, aki megköszönte mind az 1800 aktivistának, aki segítette a gyűjtést az elmúlt 30 napban.

A gyűjtésben részt vett a Lehet Más a Politika, a Párbeszéd, az Együtt és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, sőt, az utolsó hétre az MSZP aktivistái is kitelepültek. Rajtuk kívül több magánember, köztük külföldi magyarok is gyűjtötték a szignókat. A leadott negyedmilliónál is több aláírásból legalább 52 ezret a pártok, a többit a Momentum támogatói szedték össze.

Így már biztos, hogy a leadott íveket ellenőriznie kell a hivatalnak, kérdés, megvan-e a 138 ezer érvényes aláírás. A referendum megtartásának ugyanis ez a feltétele. Jól jön a ráhagyás a Momentumnak, mert a korábbi referendumok tapasztalatai alapján nagyon sok lehet az érvénytelen aláírás. A budapesti olimpiával foglalkozó cikkünkben részletesen írtunk arról, hogy akár 25 százaléknyi szignót is kihagyhatnak a számításból.

Elképzelhető azonban, hogy akkor sem lesz népszavazás Budapesten, ha teljesítette a limitet a mozgalom: Tarlós István főpolgármester a pénteki Budapestinfón azt mondta, ha megvan a kellő számú aláírás, elgondolkodna a pályázat visszavonásán. Nem várná meg a szavazás kiírását.

Csütörtökön fideszes forrásokra hivatkozva a Magyar Nemzet is azt írta: a kormány elébe menne a pofonnak, maguktól visszalépnek, nem mennek bele a kampányba. Ha ezt helyettük a főváros teszi meg a Fidesz-KDNP-vel az elmúlt időszakban egyre többször konfliktusba került Tarlós Istvánon keresztül, akkor a kormány arcvesztés nélkül jöhet ki a konfliktusból.

Sok Fidesz-szavazó írta alá úgy a szavazást, hogy ő szeretne budapesti olimpiát, de vitát is akar róla - mondta el Fekete-Győr András a szervezet sajtótájékoztatóján. Azt üzente a kormánypártoknak, hogy engedjék a népszavazás megtartását, ne hátráljanak ki.

A legutóbbi közvélemény-kutatások alapján az olimpiai pályázat csúnyán bukna egy esetleges referendumon. A Republikon Intézet csütörtökön bemutatott mérése szerint a biztosan szavazó fővárosiak 53 százaléka ellenzi a budapesti olimpiát. A Závecz Research szerint a biztos budapesti választók között 62,7 százalék a nem támogatók aránya, a Medián január végén azt hozta ki, hogy kétharmados a projekt elutasítottsága.

A Momentum Mozgalom legutóbb két hete, a gyűjtés féltávjánál közöült hivatalos számokat, addig összesen 110 ezer aláírást kaptak. Az elmúlt másfél hétben viszont arról beszéltek, hogy nincs összesített eredményük, nem tudják, mennyinél járnak. A szervezet azt állítja, nem kommunikációs fogás volt, hogy nem nyilatkoztak. Fekete-Győr azt mondta, a gyűjtés egy U-görbéhez hasonlított: az elején és az utolsó héten pörgött fel.

A szervezet azt ígérte, hogy az olimpiai gyűjtés után nem áll. Azt tervezik, hogy végiglátogatják az ország nagyvárosait, hogy megismerjék az emberek helyi problémáit. Szerintük sikerült megmutatniuk az elmúlt 30 napban, hogy képesek mozgósítani az embereket. Néha nem elég a parlamenti politizálás, ki kell menni az utcára és ott kiharcolni a változást - közölte a Momentum vezetője.

