Több mint hatvanezer cég kerülhet bajba

Hiába kaptak tavaly márciusban újabb egy év haladékot a tőkeemelésre a korlátolt felelősségű társaságok (kft.), 63 558 cég még mindig nem tett eleget a törvényi előírásnak - számolt be az Azénpénzem.hu.

Tavaly tavasszal egy év haladékot kaptak azok a kft.-k, amelyek még nem emelték 3 millió forintra a törzstőkéjüket, amit az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) írt elő. Ennek eredetileg 2016. március 15-én járt volna le a határideje.

Korábban a minimális alaptőke a kft.-k esetében 500 ezer forint volt, az új Ptk ezt emelte 3 millió forintra. Ugyanakkor az elmúlt egy évben is csak a kft-k egy része tett eleget az előírásnak.

Jelenleg összesen 63558 olyan kft. található a céginformációs rendszerben, amely ellen nem folyik eljárás (felszámolás, végrehajtás), és az alaptőkéje nem éri el a 3 millió forintot - tudta meg a portál az Optentől.

Sokaknak feltehetően problémát okoz az alaptőke felemelése, ezért érdemes végiggondolni, hogy milyen megoldások jöhetnek szóba.

A tőkét lehet emelni:

eredménytartalékból (a korábbi években megtermelt, de a cégben hagyott eredményből)

pénz befizetésével bankszámlára vagy házipénztárba

apporttal (vagyontárgyat fordítunk erre)

tagi hitelből.



A tavalyi módosítás tiszta vizet öntött a pohárba az illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatban is. Egyértelművé tette ugyanis, hogy a kft.-ket kötelező tőkeemelés után járó magas, 40 ezer forintos illetéket akkor sem kell megfizetni, ha a cég egyéb adatváltozást is bejelent, és ezen esetek többségében is az általános változásbejegyzési illetékmértéket, azaz csak a 15 ezer forintot kell kifizetni. Ezen felül az ügyvédi díjjal kell még számolni - írta az Azénpénzem.hu.

Tavaly egyéves haladékot kaptak a civil szervezetek is. Az alapítványok, egyesületek és egyéb gazdasági társaságok létesítő okiratát ugyancsak 2016. március 15-ig kellett volna az új Ptk-hoz igazítani, amit ugyancsak 2017. március 15-ére módosítottak.