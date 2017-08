Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ukrajnában bővít a MET-csoport

Noha a MET már évek óta jelen van az ukrán piacon, most a végfogyasztók felé is nyitni szeretne, miután megkapta a gázkereskedelmi engedélyt. Ukrajna földgázpiacát a folyamatos átalakulás jellemzi - olvasható a társaság közleményében.

A földgáz-, áram- és kőolajpiacokon is aktív európai energiakereskedő, a MET-csoport már évek óta határponti értékesítést végez az ukrán-magyar és az ukrán-szlovák országhatáron, és kvalifikált partnere a Naftogaz ukrán állami cégnek. 2016-ban leányvállalatot is alapított: a MET Ukrajna 2017 júliusában gázkereskedelmi engedélyt is kapott.

"Ezzel az engedéllyel bekerültünk abba a körbe, amely már végfogyasztókat is elláthat Ukrajnában. A helyi cég alapítása és a helyi engedély megszerzése két technikai feltétel volt, a többi most már szerződés és ár kérdése. További üzleti lehetőségként tekintünk az ország hatalmas tárolói és tranzitpotenciáljára is" - mondta Szaniszló Attila, a MET Ukrajna tulajdonosi képviselője.

Több szempontból is érdekes lehet az ukrán piac: egész Európában a legnagyobb gáztárolói kapacitással bír Ukrajna, amely jelentős felvevőpiacnak is számít. Igen magas a földgázfogyasztás, bár a gazdasági válságnak és az elmúlt évek geopolitikai konfliktusainak hatására csökkent valamelyest. Nagy a hazai gázkitermelés is, az ország területén pedig óriási mennyiségű földgáz áramlik át.

Állandó átalakulás jellemzi az ukrán piacot, ahol gyökeresen megváltoztak a gázbeszerzési források és útvonalak. Ukrajna 2016 óta már csak nyugati forrásokból szerez be földgázt, és az energiapiaci szabályozást is a Nyugat-Európához való közeledéshez igazítja. "A MET számára logikus lépés volt Ukrajnában megjelenni, hiszen a MET Csoport is jelen van azokon a (például magyar és szlovák) piacokon, ahonnan Ukrajna földgázt vásárol. Sok a kapcsolódási pont és a kiaknázatlan lehetőség, ugyanakkor a meglévő kockázatok kezelésére is fel kell készülni" - magyarázta Szaniszló Attila.

A MET Csoportról

A MET az európai energiakereskedelem egyik vezető vállalata. A svájci központú cégcsoport az európai földgáz-, áram- és kőolajpiacok aktív szereplője. A MET a leányvállalatai révén 13 országban (Ausztria, Egyesült Királyság, Horvátország, Litvánia, Magyarország, Oroszország, Románia, Spanyolország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Törökország, Ukrajna) van jelen, 19 nemzetközi kereskedési ponton és 27 ország gázpiacán kereskedik. Jelentős végfogyasztói ügyfélkörrel bír Horvátországban, Magyarországon, Olaszországban, Romániában, Spanyolországban és Szlovákiában.

