Vizes vb: drágán képezték a semmiért a diákmunkásokat

Háromlépcsős informatikai képzést kaptak diákmunkások a vizes vébé előtti hetekben, közel 5000 ezer forintot fizettek nekik. Végül sokukat szó nélkül kihagyták a munkából - írja a hvg.hu.

Többkörös, színvonalas felkészítést tartott nagyjából 100-150, a vizes vébé idejére "rendszergazda light" pozícióba toborzott diáknak az Antenna Hungária egyik alvállalkozója. Az EuroOne Zrt. nevű számítástechnikai cégnél foglalkoztatott diákok 3000 Ft/órás bért kaphattak volna, amely a 15 órás képzésre is járt, majd fizették volna a vébé teljes ideje és az azt követő Masters versenyen is - számolt be a portál.

Eredetileg 150 embert hívtak be a képzésekre, de egy pórul járt informatikus diák azt mondta, hogy a tanfolyam után nem keresték. Kérdésére pedig azt mondta egy az EuroOne-nál dolgozó ismerőse, hogy túlkalkulálták a számokat, hetven embert végül nem hívtak be. A nyilatkozó azt állította, ő feketén, levonások nélkül kapta volna a fizetését, de a többségüket valamely diákmunkaszövetség fizette volna. A lap megkereste az EuroOne-t is, amely elmondta: nem ők küldték el a diákmunkásokat, azok nem jelentek meg, mert fesztiválszezon van. Állításuk szerint a tanfolyamon részt vett fiatalok túlnyomó része már dolgozik.

Korábban arról írtunk, hogy a diákmunkások 1000 forintos órabérért dolgoznak úgy a Duna Arénában, a vizes vébé egyik központi helyszínén, hogy ott semmilyen feladatuk nincs. Az informatikai beruházásokról pedig hétfőn jelent meg cikk az Indexen: úgy tudják, hogy 30 milliárd forintnyi megbízása van az Antenna Hungária Zrt. állami cégnek, amely ezeket magán alvállalkozókhoz szervezte ki.

