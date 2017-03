Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A felére csökkenhet sok magyar családi pótléka júliustól - megszólalt a miniszter

Az osztrák parlament által tervezett családtámogatási változtatás nyomán az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalók 50 százalékkal kevesebb pénzhez jutnának, ami a magyar kormány szerint elfogadhatatlan - idézi az MTI Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztert, aki az osztrák család- és ifjúságügyi miniszterrel, Sophie Karmasinnal folytatott tárgyalások után nyilatkozott.

Balog elmondta: az osztrák parlament csökkenteni akarja az Ausztriában munkát vállaló magyarok, románok, csehek családtámogatását, hogy csak annyit kapjanak, amennyit abban az országban kapnának, ahonnan jöttek. (Az osztrák kormány javaslata - mint ahogy ez az Egyesült Királyságban és Németországban is felmerült már korábban -, azokat érintené az eddigi hírek alapján, akiknek a gyerekei a küldőországban vannak, vagyis a gyerekek nem élnek a külföldön dolgozó szülőkkel - a szerk.)

Ez 50 százalékos csökkentést jelentene a magyar munkavállalóknak, ezt nem tudjuk elfogadni - jelentette ki, ugyanakkor az egyenlő bánásmód elvét és a jelenlegi európai szabályozást megfelelőnek tartják. Aki ezen változtatni akar, annak kell megindokolnia, miért akar ezen változtatni, mi nem tartjuk szükségesnek.

Emlékeztetett: a tőke, a munkaerő, a szolgáltatások szabad áramlása, a személyek szabad mozgása az Európai Unió alappillére, ezek összjátéka az a kedvezményes rendszer, amiben vagyunk, ha ebből az egyiket megváltoztatják, akkor meg kell változnia a másiknak is, vagy felmerül a kérdés, mi miért ne változtassuk meg a másikat.

A miniszter úgy fogalmazott: azt tartják "sportszerűnek", ha ezeket a szabadságokat együtt vizsgálják, és nincsenek egyoldalú változtatások. Arra kérjük az osztrákokat, ne hozzanak bennünket abba a helyzetbe, hogy akkor más területeken el kelljen gondolkodni, min kell változtatni.

Csak ebben nincs összhang

A családtámogatási rendszer átalakításával kapcsolatban Sophie Karmasin osztrák család- és ifjúságügyi szövetségi miniszter azt mondta, mindkét fél bemutatta érveit, de döntésre nem jutottak. A családi pótlék nem függ sem keresettől, sem társadalombiztosítási jogviszonytól, a funkciója az, hogy "kiegyenlítse" a költségeket a gyermekes és a gyermektelen családok között.

Azt szeretnék elérni, hogy egész Európában az adott ország életszínvonalához igazítsák a gyermekes családok támogatási rendszerét - hívta fel a figyelmet. A két miniszter megbeszélésén szóba kerültek más témák is, ezek közül Sophie Karmasin kiemelte a magyar családpolitikai intézkedéseket, amelyeket érdekesnek nevezett, felkeltették érdeklődését.

Indul a családpolitikai képzés a Corvinuson is

Több jövőbeli közös projektről is beszéltek, így az induló családtudományi szakról is. Balog Zoltán ezzel kapcsolatban hozzátette: a képzést az őszi előkészítést követően a Corvinus egyetemen indítják jövőre, s ebben nagy érdeklődést mutatott az osztrák miniszter. A magyar tárcavezető bízik abban, hogy jól fognak tudni együttműködni a jövőben is.

Sophie Karmasin elmondta: örömmel fogadta el minisztertársa meghívását a májusban megrendezendő World Congress of Families budapesti családi fórumra. Balog Zoltán megjegyezte: azért hívták meg az osztrák minisztert a tanácskozásra, hogy előadást tartson az osztrák családtámogatási rendszerről. Megjegyezte: az osztrák születési ráta 1,5 felett van, a magyar 1,23-ról emelkedett 1,48-ra az elmúlt 5 évben. "Bízunk benne, hogy utol fogjuk őket érni, illetve együtt haladunk előre - fűzte hozzá a miniszter.

A sajtótájékoztatón mindkét miniszter kiemelte a minisztériumok közötti jó kapcsolatot és a együttműködés fontosságát.