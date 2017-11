Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bekeményített Erdogan

Elfogatóparancsot adtak ki 360 ember, köztük 333 katona ellen szerdán Isztambulban, azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak a tavaly nyári puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A 333 gyanúsított katona közül 216-an jelenleg is aktív szolgálatot teljesítenek. Ankara az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi mozgalmát vádolja a 2016. júliusi katonai hatalomátvételi kísérletért. A török vezetés szerint a terrorszervezetnek nyilvánított hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az államigazgatásba, így a haderőbe is. Gülen következetesen tagadja, hogy bármi köze lett volna a történtekhez.

További 27 embert azzal gyanúsítanak, hogy a gülenista mozgalmon belül a török haderő több katonájának "tanítómesterei" voltak. Legutóbb november 22-én 134 ember után indult keresés hasonló indokkal. Szeptember végén pedig országszerte 125 olyan embert állított elő a török rendőrség, aki a gyanú alapján szintén katonák "tanítómestereként" tevékenykedett.

Törökországban az elmúlt 16 hónap alatt több mint 134 ezer embert vettek őrizetbe, legalább 50 ezret - köztük katonákat - pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a Gülen-hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez. A mindennapos tisztogatások nem közvetlenül csak a katonai puccsistákat résztvevőit sújtják, hanem Gülen feltételezett támogatóit is.

A török védelmi minisztérium legutóbbi adatai értelmében eddig - 150 tábornokot és 4630 tisztet beleértve - a haderő 8570 tagját küldték el állásából a mozgalommal összefüggésben.

(Fotó: AFP/ADEM ALTAN)

Keressen állást vagy keressen munkaerőt egy olyan újgenerációs állásportálon, amely valódi, pontos egyezőség alapján rangsorolja a jelentkezőket - kattintson az allas.hu oldalra!