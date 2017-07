Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Érik a következő pofon Londonnak?

A brit EU-tagság várható megszűnésével Amszterdamban alakítja ki befektetési banki tevékenységének új európai uniós központját a legnagyobb japán bank, az MUFG - írja a Financial Times, az MTI szemléje szerint.

Az üzleti napilap hétfőn közölt értesülései szerint a japán pénzintézeti csoport döntése rávilágít az éles versenyre, amely a kontinens pénzügyi központjai között folyik London pénzügyi szolgáltatói szerepének átvételéért, valamint arra is, hogy a világ legnagyobb bankjai úgy határoztak, nem várnak arra, hogy véget érjen a brit európai uniós tagság megszűnéséről szóló tárgyalásokat kísérő politikai bizonytalanság.

Kérdés például, hogy a bankok Londonban tevékenykedő érdekeltségei a brit EU-tagság megszűnése után is megtarthatják-e passporting-jogaikat, vagyis az európai piacokra szóló szolgáltatásnyújtási engedélyeiket.

Az MUFG 2100 alkalmazottat foglalkoztat Londonban a Financial Times szerint. Az Amszterdamba költözés a munkahelyek jelentős részének Hollandiába telepítését jelentené, bár a lap forrásai szerint egyelőre csak száz munkavállalóról lenne szó.

A távol-keleti pénzintézeti csoport lehet az első nagybank, amely Amszterdamot választja a Brexitet kísérő bizonytalanság enyhítésére - emlékeztet a Financial Times. Japán vetélytársai - köztük a Nomura, a Daiwa és a Sumitomo Mitsui Financial - Frankfurtban tervezik létrehozni befektetési banki tevékenységeinek európai uniós központját.

A Citigroup, a Morgan Stanley és a Standard Chartered szintén a német pénzügyi központot, míg az HSBC Párizst, a Bank of America és a Barclays pedig Dublint választotta.

Amszterdam ellen szólnak a Financial Times szerint a bónuszokra vonatkozó szabályok, amelyek az európai uniós jogszabályoknál is szigorúbbak. A holland bankok nem folyósíthatnak a fix fizetés 20 százalékánál nagyobb bónuszt. Más európai uniós bankok viszont a munkabérnek akár kétszeresét is kifizethetik bónuszként. A holland kormány tagjai azonban ígéretet tettek arra, hogy a tevékenységük egy részét Hollandiába költöztető külföldi pénzintézetek kivételt élvezhetnek a korlátozás alól, amennyiben alkalmazottaik háromnegyede nem a Benelux-államban dolgozik.

Az MUFG már Amszterdamban működteti a lakossági és a vállalati banki szolgáltatásainak európai uniós központját. Nagy-Britannián kívül 14 európai országban 22 irodája van.

