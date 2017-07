Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megint erős állításokat tett Donald Trump ügyvédje

Ügyvédje szerint Donald Trump amerikai elnök nem tudott a fia és kampánystábja munkatársainak oroszokkal tartott találkozóiról. Jay Sekulow ezt vasárnap több televíziós politikai műsorban is elmondta, az MTI tudósítása szerint.

A CBS televízió Szemben a nemzettel című műsorában Sekulow azt fejtegette: Donald Trump igazat mond, amikor azt állítja, hogy ő személyesen soha nem találkozott oroszokkal, és mindaddig nem tudott arról sem, hogy a fia vagy más családtagjai megbeszéléseket folytattak orosz tisztségviselőkkel, amíg nyilvánosságra nem kerültek az információk ifjabb Donald Trump és egy orosz ügyvédnő megbeszéléseiről.

A CNN hírtelevízióban azonban Sekulow már olyan megfogalmazást használt, amelyből arra lehetett következtetni, hogy ez nem teljesen így van. Arra a kérdésre ugyanis, amely azt feszegette, vajon voltak-e még más találkozók is, Sekulow így válaszolt: "Nekem nincs tudomásom róluk. De ifjabb Donald Trump nem formális találkozókról beszélt, azt mondta, lehetséges, hogy találkozott oroszokkal. Egy csomó ember találkozik oroszokkal, ez nem szokatlan."

A The New York Times a múlt héten hozta nyilvánosságra, hogy Donald Trump legidősebb fia a New York-i Trump-toronyban megbeszélést folytatott egy orosz ügyvédnővel, aki Hillary Clintonról ígért neki terhelő dokumentumokat. A találkozón jelen volt Jared Kushner, Donald Trump veje, akit azóta tanácsadónak nevezett ki a Fehér Házban, Paul Manafort, a Trump-kampány később menesztett menedzsere, valamint egy amerikai-orosz kettős állampolgár, aki korábban az orosz hírszerzésnek dolgozott. A kongresszusban mind a képviselőház, mind a szenátus hírszerzési bizottságai jelezték: meghallgatnák ez ügyben ifjabb Donald Trumpot.

Nagy káosz van az ügy körül

Az ABC televízió "Ez a hét" című műsorában az elnök ügyvédje arról beszélt: ha ifjabb Trump és az orosz ügyvédnő találkozója olyan "bűnös dolog" volt, akkor a titkosszolgálat (az elnök testőrsége) "miért engedte be ezeket az embereket". A Fox televízióban pedig leszögezte: "egyáltalán nem gyanús" és hiteltelen, hogy az elnök és környezete most cáfolja az orosz kapcsolatokat, miközben korábban "hamis híreknek" minősítették az erről szóló, de most beigazolódott információkat. Hozzátette: szerinte ifjabb Trump nem sértett törvényt e találkozóval.

"Kissé hihetetlen, hogy sem a fia, sem a veje nem számolt be erről az elnökjelöltnek" - ezt már Mark Warner, a szenátus hírszerzési bizottságának rangidős demokrata párti tagja nyilatkozta a CNN hírtelevíziónak. Az NBC-ben pedig Warner leszögezte: "Trump munkatársai mindaddig kényelmesen megfeledkeznek orosz tisztségviselőkkel tartott találkozóikról, amíg a bizonyítékok nyilvánosságra nem kerülnek."

Adam Schiff, kaliforniai demokrata párti képviselő az ABC televízióban megállapította: "Nem fogadhatunk el semmit, amit az ifjabb Donald Trump a találkozóiról állít." Hozzátette: az elnök állításait sem fogadhatják el, mert Donald Trump - a fiához hasonlóan - soha nem volt őszinte, amikor az oroszországi kapcsolatokról esett szó.

Az elnök vasárnap Twitter-üzenetben reagált a kialakult vitára. Szerinte "álhírekre" hivatkozva tisztességtelenül bánnak a fiával, és a média "eltorzítja a demokráciát" az Egyesült Államokban. "Hillary Clinton törvényellenesen előre megkaphatja az elnökjelölti vita kérdéseit és törölhet 33 ezer e-mailt, de Don fiamat sarokba szoríthatja a hamis híreket közlő média?" - fogalmazott az elnök a mikroblog-bejegyzésben.