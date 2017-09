Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Pánikban a kivándorló magyarok? - Itt a következmény

Nem csökkent a nagy-britanniai álláshelyek iránti érdeklődés a külföldi munkavállalásra készülő magyarok körében, ám mégis kevesebben kerülnek ki a szigetországba, mint korábban - tapasztalják az ország egyik legismertebb külföldi munkaerő-közvetítőjénél. Egy friss felmérés szerint a korábbinál kevesebb magyar fontolgatja a kivándorlást.

A brit - főként angliai - állásokra jelentkezők a korábbiakhoz képest többet hezitálnak, bizonytalanabbak, és közülük többen döntenek úgy, hogy mégis itthon maradnak vagy más országban vállalnak munkát - számolt be a tapasztalatokról a Napi.hu-nak Tanay Marcell, az Euwork Kft. ügyvezetője.

Véleménye szerint ez egyértelműen a brexittel van összefüggésben, így mostanra már gyakori kérdéssé vált az állásinterjúkon, hogy a jelentkező hogyan viszonyul a britek két év múlva esedékes távozásához az EU-ból .

Miközben tavaly a brexit-szavazás eredménye csak átmenetileg fékezte a kivándorlást, az elmúlt hónapokban a távozás körül fokozódó politikai bizonytalanság már érezhetően rontott a helyzeten és emiatt némileg visszaesett az ország népszerűsége a kivándorolni szándékozók körében. Ennek ellenére az Egyesült Királyság - Németország mellett - továbbra is a legfontosabb célország a külföldön munkát vállaló magyarok számára - különösen azok körében, akiknek nincs olyan szaktudása, amelyet kifejezetten keresnek a munkaerőpiacon.

Tanay szerint a Nagy-Britanniából való hazatérés, vagy más uniós országba való átvándorlás is csak kis mértékben jellemző trend, amely főként a legjobban képzett munkavállalók - például gépészmérnökök, informatikusok - körében érhető tetten. Ezen embereknek olyan keresett szakmája van, hogy ott dolgoznak, ahol csak akarnak, és éppen az ő köreikben terjed, hogy elköltöznek az Egyesült Királyságból - kommentált a szakember.

Nem a fizikai munkások exodusa készül A nagyvállalatok magasan képzett dolgozóinak 56 százaléka még az EU-ból való 2019 tavaszára tervezett kilépés előtt elhagyná az Egyesült Királyságot - derül ki a Baker McKenzie 250, diplomás, az Egyesült Királyságban dolgozó, de azon kívüli uniós állampolgár munkavállaló megkérdezésén alapuló kutatásából. Az elvándorlás egész szektoroknak "tehet be": különösen súlyosan érintheti az egészségügyet, ahol a megkérdezett nem britek 84 százaléka tervez költözést, míg a technológia, a média és a telekommunikáció területén 64 százalék, a pénzügyi szolgáltatásokban pedig a dolgozók 43 százaléka fontolgat távozást a szigetországból - írtuk meg korábban.

A brit cégek érdekei érdekei nem brexit-kompatibilisek

A nagy-britanniai munkaadók oldaláról azonban nem hogy csökkent volna, de még növekedett is az igény a magyar munkavállalók iránt. A vendéglátóipari, a logisztikai, az egészségügyi és az építőipari vállalatok részéről a legélénkebb az érdeklődés és majdnem mindenhová hosszabb távra, tehát legalább egy évre várnak munkavállalókat Magyarországról - tapasztalják az Euworknél.

Mindezt a brit statisztikai hivatal adatai is megerősítik: a 2017 márciusát megelőző 12 hónapban a bevándorlók és a kivándorlók különbségeként 246 ezer ember érkezett az országba. Ez 81 ezerrel marad el az egy évvel korábbi adattól, ami jelentős különbség. Az elmaradó vagy távozó - leginkább a kelet-közép-európai dolgozók - hiányát, olyan ágazatok, mint az egészségügy vagy az építőipar szenvedhetik meg, amelyek jelentősen támaszkodnak rájuk. Ezek már most is egyre nagyobb szakemberhiánnyal küszködnek.

Véleményem szerint az egyre inkább jellemző hezitálás és halasztgatás egyáltalán nem jó megoldás, hiszen akik még idén kimennek Angliába, azokat nem fogják negatívan diszkriminálni, ám előbb-utóbb valóban bezárul a brit munkavállalás kapuja. A román munkavállalók ezt jól érzik, ők többen mennek ki a brexit-folyamat óta Angliába, mint előtte" - értékelt Tanay.

Merre mennének a magyarok helyette?

A Google keresési statisztikái alapján hazánkban messze az ausztriai munkavállalás a legnépszerűbb. Annyian keresnek ausztriai munkát az interneten, mint az összes többi országba együttvéve - magyarázta a szakértő.

Mivel azonban Ausztria kis ország, limitált lehetőségekkel, így a legtöbben mégsem Ausztriába, hanem Angliába vagy Németországba mennek végül, amelyek fej-fej mellett állnak az élen. Negyedikként pedig egyre fontosabb Hollandia, ahová mind többen költöznek ki, és növekvő számban kap állásajánlatot onnan az Euwork is. Ez összefüggésben lehet azzal, hogy sok ezer holland munkahelyen nem szükséges a holland nyelvtudás, helyette elfogadják a német és az angol nyelvismeretet egyaránt.

Sokan eltántorodtak a brexit miatt?

Míg 2016 első negyedévében a munkavállalók 59 százaléka költözött volna külföldre a megfelelő állásért, ez az arány 2017 második negyedévére 42 százalékra mérséklődött - derül ki a Randstad Workmonitor készülő felmérésének a Napi.hu számára előzetesen megküldött adataiból. (Nem tudni, hogy e jelenség a brexit hatásának tudható-e be, sokatmondó azonban a Portfolio.hu legutóbbi felmérése, mely szerint az Európában - hazánkon kívül - élő körülbelül 570 ezer magyarból mintegy 250 ezren élhetnek Nagy-Britanniában.)

A Randstad szerint azonban fontos kiemelni, hogy a fiatal korosztály esetében nem csökkent az elvándorlási hajlam: a 18-24 évesek háromnegyede továbbra is el tudja képzelni az életét a határon túl, ráadásul nem csak időlegesen.



Nagyításért kattintson a képre!

Nemzetközi összehasonlításban ez azt jelenti, hogy a teljes lakosságot nézve biztatóak az eredmények, hiszen a 42 százalékkal igencsak elmaradunk az 51 százalékos globális átlagtól. Ugyanakkor a fiatalok esetében ez már nem mondható el: ugyan a 18-24 évesekre világszinten igaz, hogy jóval mobilabbak, mint az idősebb munkavállalók, a globális átlagot (61 százalék) messze meghaladja a magyar adat (75 százalék). Így továbbra is a fiatalok "házon belül" tartása jelenti a legnagyobb kihívást a munkáltatók számára.



Nagyításért kattintson a képre!

