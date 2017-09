Súlyos kérdések dőlhetnek el vasárnap - indul a macska-egér játék

A spanyol kormány különféle próbálkozásai ellenére nagyon úgy tűnik, mégis megtartják vasárnap a függetlenségi népszavazást Katalóniában. Miközben Spanyolországban az egyik legnagyobb alkotmányos válság alakult ki azután, hogy az ország visszatért a demokrácia útjára Franco halálát követően, a befektetők eddig nem nagyon vettek tudomást róla. Pedig a dolog nem tét nélküli. Íme, néhány következmény, ami sokmindenen változtathat.

A spanyol kormány közölte, hogy október 1-re, a referendum napjára 3-4 ezer rendőrt vezényeltek ki Katalóniába, hogy foglaljanak el bármilyen felállított szavazóhelyiséget. Egy bírói döntés arra szólította fel a rendőrséget, hogy tartsák zárva a középületeket vasárnap, hogy azokat ne lehessen szavazóhelyiségekként használni, mondván, a közbiztonság fontosabb.

A kormány és az alkotmánybíróság kimondta, hogy a szavazás alkotmányellenes. A madridi vezetés korábban arra utasította a rendőrséget, hogy a regionális kormányzatok hivatalait kutassák át és foglalják le a választási szórólapokat, nyomtatványokat, illetve letartóztattak több embert a választáshoz kötődően.

Ez azonban nem állította meg a katalán tisztviselőket, Jordi Turull katalán kormányszóvivő pénteken Barcelonában ismertette a referendummal kapcsolatos tudnivalókat, miszerint vasárnap reggel 9 és este 20 óra között 2315 helyszínen, 6249 szavazókörben lehet majd voksolni. A választói névjegyzékbe összesen 5,34 millió embert vettek fel. A voksolás lebonyolításában 7235 önkéntes működik majd közre - jelentette az MTI.

Raül Romevera, a katalán kormány külügyi tanácsosa hangsúlyozta: a büntetőtörvénykönyv szerint a népszavazás nem bűncselekmény, ezért nem kellene úgy kezelni, mintha az lenne. "Ez demokrácia" - jelentette ki, hozzátéve: a katalán lakosság 80 százaléka a voksolás mellett van függetlenül attól, hogy támogatja-e a függetlenséget vagy sem.

Oriol Junqueras, katalán elnökhelyettes szerint a felméréseik azt mutatták, hogy a választásra jogosultak 60 százaléka részt vesz a népszavazáson.

- jelentette ki. Ha a spanyol hatóságok megpróbálják akadályozni a szavazóhelyek működését, attól még tudnak majd voksolni a választók, ám azt nem árulta el miként. "Vannak más módok" - mondta az MTI tudósítása szerint. A Bloomberg úgy látta, ez egy macska-egér játék lehet a rendőrség és a lázadók között.

A SocioMétrica nevű közvélemény-kutatócég felmérése arra mutatott rá, hogy a függetlenségi referendum támogatottsága a 17 és 30 év közötti korosztályban a legnagyobb, 58,4 százalék.

Bár a CNBC szerint a legtöbb közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a katalánok többsége szeretné, ha Katalónia Spanyolország része maradna, a helyieket hergeli a spanyol kormány reakciója is, hogy nem engedi a népszavazást. A La Vanguardia újság arról írt, hogy a regionális kormányzat október 3-tól hetekig tartó sztrájkokkal számol.

Mozgósítás zajlik

Katalóniában egyébként napok óta jelentős népszavazási mozgósítás zajlik az MTI szerint, folyamatosak az utcai megmozdulások. Több mint egy tucat katalán városból indultak útnak gazdák traktorokkal Barcelona felé az agrárszakszervezetek felhívására, hogy a katalán kormány épülete elé vonulva követeljék a katalánok jogát az önrendelkezési népszavazás megrendezéséhez. A katalán egyetemisták pénteken is folytatták csütörtökön megkezdett sztrájkjukat a referendum megtartásáért. A katalán rendőrség a résztvevők számát 16 ezerre tette.

Rá fognak ébredni



A Bloomberg a katalán helyzettel kapcsolatban megjegyzi, hogy a befektetői egyelőre nem vettek tudomást arról, hogy Spanyolországban az egyik legnagyobb alkotmányos válság alakult ki azóta, hogy az ország visszatért a demokrácia útjára a diktátor, Francisco Franco halála után 4 évtized elteltével. A spanyol tőzsde, az IBEX-35 felülteljesítette a "társait", a spanyol kötvényhozamok a német bundokhoz képest pedig keveset változtak tavaly szeptember óta. Pénteken az IBEX-35 0,5 százalékos pluszban zárt, a német és spanyol 10 éves kötvények közötti spread 114,5 bázispontnál mozgott.

Míg Spanyolország nem fogja elismerni a referendum eredményeit, a függetlenség elismerésére való törekvés árt a gazdaságnak, visszaveti a beruházásokat és megkérdőjelezi Mariano Rajoy miniszterelnök képességét a kormányzásra - mutatott rá a Bloombergnek Angel Talavera, az Oxford Economics közgazdásza.

- mondta Talavera.

Miért kellene ezzel foglalkozni?

A Bloomberg elemzői vélemények alapján összeszedett néhány okot, miért kellene befektetőknek figyelnie Katalóniára.

Katalónia nagy, de Spanyolország adóssága is. A 7,5 millió katalán a spanyol népesség 16 százalékát teszi ki, a tartomány pedig a gazdasági teljesítménynek a 20 százalékáért felelős és ezzel az ország legnagyobb gazdasági régiója is. Az itt generált bevételek jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy Madrid fizesse az 1,1 ezer milliárd eurós adósságát. Márpedig a katalán szeparatisták belengették, hogy az adóbevételek spanyol költségvetésbe való átutalását visszatartanák.

A katalán válság járulékos károkat okoz. Rajoy regionális szövetségesek együttműködésére szorul, úgy mint a baszk PNV képviselőire, hogy a kisebbségből kormányzó kabinet el tudjon fogadtatni törvényeket - és nekik nem tetszik, ami Katalóniában történik. Cristóbal Montoro, spanyol pénzügyminiszternek el kellett halasztania a költségvetés tárgyalását, mert a katalán helyzet miatt kétségessé vált annak elfogadása.

Megszólalt az ETA

A Baszk Haza és Szabadság (ETA) nevű - Baszkföld és Navarra függetlenségéért egykor harcoló - terrorszervezet is megszólalt és a katalánhoz hasonló, "a döntési jog gyakorlására" irányuló folyamatot követel Baszkföldön - írta az MTI. Az ETA kijelentette ugyanakkor azt is: a szervezet ebben nem kíván szerepet vállalni, ez egy analízisnek tekinthető a részéről. Az ETA bírálta Inigo Urkullu baszk elnököt is, amiért megkérdőjelezte a katalán népszavazás törvényességét. A szervezet kiállt a katalán kormány lépései mellett, amelyeket a referendum megrendezéséért tett, "mert az a demokrácia érdekében jött létre". Az ETA szerint a központi kormány viszont megmutatta valódi arcát, "a fegyveres erőket használta, hogy akadályozza a népi akaratot", fellépett az állampolgárok képviselői ellen, "lebontotta az autonómia maradványait". Az ETA 1959-ben jött létre, és 2011-ben jelentette be, hogy felhagy a fegyveres küzdelemmel. Működésének évtizedei alatt a hivatalos adatok szerint a baszk terroristák által elkövetett merényletekben 829 ember halt meg.