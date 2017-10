Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb szankciók - az USA felmondhatja az iráni atomalkut

Donald Trump amerikai elnök nem mondta ugyan fel a 2015-ben Iránnal kötött többhatalmi atomalkut, de elutasította a jelenlegi formáját. Trump felhatalmazta a pénzügyminisztériumot, hogy léptessen életbe újabb szigorú szankciókat Teheránnal szemben - írja az MTI.

A Fehér Házból valamennyi televíziós csatorna által élőben közvetített beszédében Donald Trump bejelentette: nem hajlandó aláírni a háromhavonta esedékes igazolást arról, hogy Irán betartja az atomalkut. Az elnök arra hivatkozott: Teherán nem tartja be a megállapodás "szellemiségét". Amennyiben a kongresszus nem támogatja az új stratégiát, felmondja az Egyesült Államok részvételét a többhatalmi megállapodásban.

Donald Trump hosszan ostorozta Iránt: azt állította, hogy az országot 1979 óta "fanatikus rezsim" és "diktatórikus vezetés" irányítja, amely mind a mai napig folyamatosan agressziót követ el, és ennek nem csak az Egyesült Államok a céltáblája - írja az MTI.

Utalt arra, hogy az Egyesült Államok ellen 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadás előtt Irán otthont adott az al-Kaida terrorszervezet azóta likvidált vezetője, Oszama bin Laden fiának, azt hangoztatta, hogy a szíriai polgárháborúban állítólag Aszad elnök kormányzata által elkövetett atrocitásokat is Teherán támogatásával hajtották végre és szólt arról is, hogy szerinte Irán "halált, rombolást és káoszt" okozott szerte a világban. "A rezsim változatlanul a világ első számú állama, amely támogatja a terrorizmust" - fogalmazott Trump.

Az elnök a 2015-ben kötött megállapodást az Egyesült Államok története "legrosszabb és leginkább egyoldalú" egyezményének minősítette, és leszögezte, hogy álláspontja szerint ez gazdaságilag és politikailag egyaránt mentőövet nyújtott Iránnak "Vajon mire költötte az így megtakarított összeget?" - tette fel a kérdést.

"Nem folytatjuk tovább ezt az utat, amely előreláthatóan még több erőszakot, még több terrort és valódi nukleáris fenyegetést jelent majd." Hangsúlyozta: az amerikai kormány újabb, kemény szankciókat vezet be, s ezek elsősorban az iszlám Forradalmi Gárdát érintik. Már felhatalmazást is adott a pénzügyminisztériumnak a szankciók életbe léptetésére. A szankciók támogatására kérte az Egyesült Államok szövetségeseit is.

Donald Trump az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos politikájának teljes átgondolását vetette fel, és új stratégiát hirdetett meg. E stratégia elemei között említette további szankciók életbe léptetését Irán ellen "a terrorizmus támogatásának megakadályozása" céljából, továbbá az iráni atomfegyver létrehozásának feltétlen megakadályozását, a szomszédaikat és a globális kereskedelmet, valamint a nemzetközi hajózási útvonalakat veszélyeztető rezsimek elleni fellépést, az Egyesült Államok szövetségeseivel való együttműködést a destabilizáló rezsimek ellen.

Trump leszögezte: amennyiben a kongresszus nem cselekszik, a Fehér Ház egyoldalúan felmondja az Iránnal kötött többhatalmi egyezményt.

A kongresszusnak 60 nap áll a rendelkezésére a cselekvéshez: azaz az új szankciók támogatásának eldöntésére és a megállapodás szerinte "komoly hiányosságainak" kiküszöbölésére. "Soha nem szabad megengedni, hogy Irán atomfegyverrel fenyegesse a világot" - szögezte le.

