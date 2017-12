Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagy bejelentésre készül a Teva

Izraeli dolgozóinak felétől készül megválni a Teva gyógyszeróriás, és külföldre helyezi működésének jelentős részét - jelentette egy kiszivárgott belső dokumentumra hivatkozva szerdán a Kalkaliszt, a Jediót Ahronót című újság gazdasági melléklete az MTI szerint.

A vállalat a lap szerint csütörtökön készül bejelenteni a következő hónapokra tervezett költségcsökkentő változtatásokat. Egy késő éjszakába húzódó tanácskozáson elhatározták, hogy háromezer háromszázat elbocsájtanak a vállalat hatezer négyszázharminc alkalmazottjából.

A Teva szinte teljesen felszámolja izraeli gyártási kapacitásait, teljes gyárakat zár be, és a megmaradó üzemekben is drasztikusan csökkenti a termelést. A vállalat Petach Tikvn működő központjában a dolgozók negyvenöt százalékát menesztik, és ettől a lépéstől adminisztrációs költségeik megfelezését remélik. Két izraeli gyártóüzemet is bezárnak, és a gyártósorokat főként Indiába és Kínába készülnek áthelyezni.

A Tel-Avivtól északra lévő Netanyán dolgozó kutatási és fejlesztési központ háromszázötven munkatársának is új munkát kell keresni, mert azonnali hatállyal felszámolják a pre-klinikai teszteket. Felszámolják hazai forgalmazási üzletüket is, és eladják az ingatlant, amelyben működött.

Ezért került nehéz helyzetbe a cég

A generikus gyógyszergyártó óriáscég az Allergan vállalat Actavis nevű generikus részlegének tavalyi megvásárlása miatt adósodott el, és került nehéz pénzügyi helyzetbe. A bajokat tetézte, hogy megjelent a piacon Copaxone nevű, úttörő szklerózisos multiplex elleni gyógyszerük generikus változata, miután lejártak kizárólagossági jogaik.

Izraelben komoly szakszervezeti és politikai tiltakozás várható a tervbe vett elbocsájtások miatt, mert a Teva az elmúlt években jelentős adókedvezményeket élvezett, hogy megőrizze munkahelyteremtő és fenntartó szerepét, noha az adómentesség ellenzői szerint nem vállalt kötelezettséget dolgozói megtartására.

Magyarországon is átalakítás jön

A Teva Gyógyszergyár Zrt. a magyarországi tevékenységében is változásokról döntött, hazánkban az átalakítás a gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet érinti. Az erről szóló közleményben hangsúlyozták, hogy a Teva a meglévő tenderkötelezettségeinek a továbbiakban is maradéktalanul eleget tesz, a kórházak közvetlen ellátása mellett. December 15-től azonban a gyógyszertárakat más külső nagykereskedelmi partnerein keresztül látja el termékeivel.

A tervezett átalakítás létszámleépítéssel is jár, várhatóan 90 munkahelyet érint elsősorban a vállalat gödöllői üzemegységében. A gödöllői raktár azonban továbbra is megmarad.

A Teva Gyógyszergyár az idén májusban jelentette be, hogy 500 fős létszámcsökkentést tervez gödöllői termelőüzemében, azzal a szándékkal, hogy 2018 végéig értékesíti vagy bezárja az üzemet. Az akkori tájékoztatás szerint a gödöllői üzem a tervek szerint 2018 közepéig csökkentett kapacitással folytatja a termelést.



A nyilvános cégadatok szerint a Teva Gyógyszergyár Zrt. 2016-ban 231,7 milliárd forint árbevételt ért el az előző évi 284,4 milliárd forint után. Adózott eredménye 5,3 milliárd forint volt tavaly, egy évvel korábban pedig 103,6 milliárd forintot tett ki.

