Ajándékot kapnak a Telenor-ügyfelek

Augusztus 4. és 6. között minden előfizetőre kiterjesztik a korlátlan Hipernet szolgáltatást, senkinek nem kell figyelnie az adatforgalmára. Majdnem az egész ország területén lehet majd száguldozni a neten - derül ki a Telenor Magyarország közleményéből.

Se regisztrálnia, se sms-t írnia nem kell a Telenor ügyfeleinek, hogy augusztus első hétvégéjén igénybe vehessék az ingyenes, adatforgalmi limit nélküli Hipernet-szolgáltatást. Nemcsak az előfizetőknek, de a feltöltőkártyásoknak is elérhető lesz a 99,74 százalékos lefedettségű hálózaton az ingyen internet. Arra nézvést sincs korlátozás, hogy az ügyfelek hol böngésznek és mit töltenek le: a Youtube-videókon át az online sorozatnézésig semmiért sem számláznak - olvasható a cég közleményében. (Külföldön viszont csak a kedvezményes roaming tarifákkal lehet internetezni!)

Hasonló akcióra legutóbb tavaly karácsonykor volt példa, amikor az ünnepi kapcsolattartáshoz és szórakozáshoz kívánt segíteni a Telenor. De korábban, 2016 őszén például egyetlen nap alatt akkora adatforgalmat bonyolítottak a Hiperneten, amivel 2001-ben a világháló akkor elérhető teljes tartalma letölthető lett volna.

"A korábbi korlátlan Hipernet napok megmutatták, hogy ügyfeleink még inkább élnek a digitális kor lehetőségeivel, ha erre valóban gondtalanul nyílik lehetőségük. Ez inspirálta a májusban bevezetett Telenor Hello Data tarifacsalád létrehozását, amely nagy sikert aratott ügyfeleink körében. Ezen a hétvégén a más tarifacsomaggal rendelkező és a mobilinternettel még csak most ismerkedő telenorosokra is szeretnénk kiterjeszteni ezt a lehetőséget, hogy korlátozások nélkül használhassák Hipernet hálózatunkat és maradéktalanul élvezhessék a nyári hétvégét." - mondta el Alexandra Reich, a Telenor Magyarország vezérigazgatója.