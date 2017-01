Meghökkentő bejelentés a Facebooktól - mutatjuk, kik járnak nagyon jól

Van egy város, amely a közösségi óriásnak köszönhetően akár lépéselőnybe is kerülhet a vetélytársaival szemben.

A brexit rengeteg dolgot fog megváltoztatni, így többek közt azt is, hogy a jövőben várhatóan nem London lesz az EU startup fővárosa. Hogy melyik település léphet a helyére, azt ma még nem tudni, ám az biztos, hogy Párizs és Berlin mellett a skandinávok, illetve az utóbbi időben Lisszabon egyre erősödő szerepéről lehetett hallani.

A magyar kormánynak is célja, hogy Budapestet is startup fővárossá tegye (inkább csak régiós szinten lehet benne realitás, de ahhoz is rengeteg a tennivaló), ám sokáig csak ígéretekben voltak erősek, az utóbbi időben azonban mintha elindult volna valami: elfogadták például a Digitális Startup Stratégiát, amely 92 oldalon keresztül részletezi a startupok magyarországi helyzetét és jövőbeli terveket. Erről itt írtunk bővebben.

Párizs előnyben?

A kiélezett versenyben most úgy tűnik lépéselőnybe került a francia főváros, hiszen a Facebook őket választotta az első hivatalos startup inkubátorának helyszínéül - számol be a Financial Times. A cég ugyanis kedden bejelentette, hogy alapító partnere lesz az úgynevezett Station F-nek, egy 250 millió eurós startup kampusznak Párizs közepén. A francia telekom milliárdos, Xavier Niel által megálmodott projekt nemcsak a beleöntött pénz és a Facebook miatt egyedi: a maga 34 ezer négyzetméterével az áprilisi nyitás után ez lesz a legnagyobb ilyen jellegű központ, ahol közel ezer startup dolgozhat egyszerre. Őket egy 24 órán át működő étterem, egy 3d labor és egy előadóterem is segíti, hogy minél jobb eredményeket érhessenek el.

A most bejelentett tervek szerint a Facebook Startup Garage néven indítja majd szolgáltatását, amibe 80 íróasztal és egyéb munkahelyi szolgáltatások várják a 10-15 független startupot. A lényeg, hogy data economy-val, azaz az adatok feldolgozásával foglalkozzanak.

A Facebook néhány társától eltérően nem tervez befektetni ezekbe a cégekbe, ám szakértőkkel segítenék őket, hogy minél hamarabb önállósodni tudjanak. Néhány céget egyébként már ki is választottak a programba, ilyen például a Chekk, melynek segítségével a személyes információinkat tudjon jobban menedzselni online, vagy a Karos, amely a közlekedést és az autómegosztást segíti elő.

Bár a tech óriás korábban már támogatott startupokat különböző programokon keresztül, ez lesz az első alkalom, amikor egy állandó helyet létesítenek az innovatív cégek támogatására. Ez egyébként nem annyira egyedi, a Google-nek például Londonban, Madridban, Szöulban, Tel-Avivban, Varsóban és Sao Paolóban is van hasonló projektje.

Érdekesség, hogy az inkubátor nem az első párizsi befektetése lesz a cégnek, 2015-ben ugyanis itt nyitotta meg a mesterséges intelligenciával foglalkozó laborját is a Facebook.