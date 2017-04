Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mobiltelefont venne? - Ne halogassa, drágulás jön!

Az okostelefonok ára idén átlagban 4,3 százalékkal nő, de a számítógépek sem ússzák meg az áremelkedést - írja a Computerworld.hu.

Az informatikai portál szerint aki új PC, vagy mobil vásárlásán töri a fejét, ne halogassa sokáig, mert minél tovább vár, annál mélyebben kell a zsebébe nyúlnia. A Gartner adataira hivatkozva a Computerworld.hu szerint a PC-k és a mobilok összesítve két százalékkal drágulnak, ezen belül a PC-knél 1,4, a mobiloknál 4,3 százalékos áremelkedés várható.

A fő ok az alkatrészek drágulása, de belejátszik az is, hogy egyre több felhasználó vált a drágább, szolgáltatásokban gazdagabb mobilokra. A portál szerint a drágulás az androidos mobilokat érinti a leginkább. Ezek nagyon kelendőek Kínában és Indiában, és ez is felhajtja az árukat.