Nagy dráma előtt áll az autóipar - óriási fordulat előtt állunk

Óriási változás előtt áll az autóipar, amely főleg a hálózatba kapcsolt eszközök rohamos fejlődésének köszönhető. Egyes becslések szerint e változások következtében szoftverfejlesztő és szolgáltató cégek 1100 milliárd dollárnyi bevételt szipkázhatnak el az autógyártók előtt - derült ki egy, a közlekedés jövőjéről szóló sajtótájékoztatón, ahol Király István a Vodafone vállalati szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese és Kerecsen Tamás, az NNG technológiai igazgatója vázolta fel, mi várhat ránk a jövőben.

A ma is ismert autóiparnak 2030-ra elég komoly gondjai lehetnek - állítja a RethinkX szakértői csoport 2017-es, Rethink Transportation 2020-2030 jelentése. Eszerint ugyanis az amerikai autóiparból 1100 milliárd dollárnyi bevétel fog eltűnni (összehasonlításként: Magyarország éves GDP-je 2016-ban 125,8 milliárd dollár volt), amelyet jó részben a különböző, autóiparhoz közel álló szoftverfejlesztő és szolgáltató cégek fognak bezsebelni.

Ehhez jön még adalékként, hogy a hálózatba kapcsolt autók globális piacának értéke 2020-ra várhatóan eléri a 151 milliárd dollárt a GSMA Machina Research adatai szerint, főleg olyan szolgáltatásoknak köszönhetően, mint a navigáció, a kiberbiztonsági megoldások vagy az infotainment mobil hálózati kapcsolata.

A hálózatba kapcsolt autók magyarországi penetrációja jelenleg 0,9 százalékon áll a statista.com adatai szerint, ami a KSH adatai alapján körülbelül 30 ezer autót jelent. Ez a várakozások szerint 2021-re 12,7 százalékra emelkedik, ami - 2016-os adatokkal számolva is - több mint 420 ezer autót jelent.

A BI Intelligence jelentése szerint pedig a 2021-ben piacra kerülő autók több mint 80 százaléka rendelkezhet majd valamilyen típusú hálózati kapcsolattal, vagyis az utakon szinte lehetetlen lesz elkerülni ezeket a járműveket.

Rohamosan terjed az új technológia

A dolgok internete (IoT) terjedése révén egyre több egymással kommunikáló eszköz lesz. Azon vállalatok száma például, amelyek jelenleg több mint 50 ezer IoT eszközt használnak, egy év alatt megduplázódott - mondta Király István a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese.

Ahhoz viszont, hogy az egyre több egymással kommunikáló eszköz biztonságosan és stabilan működjön a jövőben is, komoly hálózatfejlesztésekre lesz szükség. A hálózatba kapcsolt eszközök elterjedése jelentősen felgyorsult az elmúlt években és a Vodafone-nál arra számítanak, hogy a jövőben ez a trend még inkább erősödni fog. A Vodafone IoT SIM-kártyáinak eladásai évente globálisan egymillióval nőnek, amelynek itthon olyan változások a motorjai, mint az útdíjrendszer vagy az online pénztárgépek - jegyezte meg Király szemléltetésként. (Gépek közötti kommunikációban mindenkit lenyomott a Vodafone)

Ezért kell az 5G

Király szerint az autóipar az egyik szektor, ahol már ma is számos ilyen megoldással találkozhatunk, viszont nem csak a járműben, de a forgalomirányítás technikájában és az infrastruktúrában is egyre több egymással kommunikáló eszköz fog megjelenni. Ehhez viszont szükség lesz az 5G hálózat kiépítésére is. Egy önvezető autóban például 100-200 darab szenzornak kell kommunikálni egymással, amihez a jelenleginél nagyobb kapacitású hálózatokra is szükség lesz.

Ebben az átalakulásban a szabványok kérdése is fontos lesz, amelyek kialakítása jelenleg egyeztetés alatt áll. Király szerint 2021-ben jöhet el az az idő, amikor egy-két ipari fogyasztó már képes lesz 5G-t használni.

Az 5G elterjedéséhez három alapvető dolog szükséges - mutatott rá Király -, a frekvencia, jogalkotás és az üzleti modell. A szakember szerint reálisan 2020-21-ben lehet már majd látni, hogy a frekvenciákkal mi a jogalkotó elképzelése. Ahhoz viszont, hogy ne álljon elő az a helyzet, hogy a jogalkotás fut a technológiai fejlődés után az is szerencsés lenne, ha a jogalkotó már akkor felvenné a fonalat, amikor a technológiai szektor jelzi, hogy pár év múlva rendelkezésre áll a változást hozó technológia.

Új távlatok, új kíhívások

A hálózati kapcsolat teljesen új távlatokat fog nyitni a sofőrök és a fejlesztők előtt - erősítette meg Kerecsen Tamás, az NNG technológiai igazgatója. Az biztos, hogy a globális autópiacon hatalmas változások várhatóak, amire az NNG is készül. Az igazgató szerint idén a vállalat bevételének már több mint 90 százaléka érkezett erről a területről. Kerecsen felmérésekre hivatkozva elmondta, hogy az autóiparban egy autó előállítási költségét kiadó tortában a szoftverekre és a szórakoztatási technológiákra fordított fejlesztések összege megötszöröződhet. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezeket az összegeket elvesztik az autógyártók, hanem inkább azt, hogy egyrészt nagyobbá válhat a torta, másrészt átalakulhat az autók előállítási költségszerkezete.

Ugyanakkor úgy vélte, mint minden területen, itt is komoly kihívások állnak a szereplők előtt. Ezt elsősorban a jogi szabályozásra értette, hiszen egy összekapcsolt világban fontos kérdéssé válik a felelősség. Ha valami baj történik, egy önvezető autó esetében pedig már nemcsak a tulajdonos az, aki belekerülhet a felelősségi körbe, hanem például a saját autó mellett a másik autó adatszolgáltatója, adatfeldolgozója, esetleg az infrastruktúrát kezelő cég - ezek a szereplők pedig vélhetően mind külön szereplők lesznek.

Új lehetőség a bűnözőknek is

Emellett Kerecsen szerint érdekes kérdés a kiberbiztonság is: azzal ugyanis, hogy az autókat az internetre kötjük, egy új terület nyílik meg a bűnözők előtt. Az NNG már idén bejelentett egy fejlesztést, amellyel a leggyakrabban alkalmazott támadást hatékonyan lehet megelőzni - jegyezte meg.

A következő években tehát az autóipart fenekestül felforgató változások várhatóak, mindebből pedig a szoftvercégek és a szolgáltató szektor jöhet ki a legjobban, de emellett a felhasználók is rengeteg, az életüket megkönnyítő fejlesztést, szolgáltatást kapnak majd - vélekedett. Példaként említette, hogy akár arra is lehetőség nyílik majd, hogy a naptárunkkal szinkronban lévő járművünk reggeli közben figyelmeztessen arra, hogy a szokásos útvonalunkon baleset történt, dugó várható, így valamivel korábban el kellene indulnunk, vagy alternatív útvonalat lenne érdemes választanunk.

Fotó: Shutterstock

