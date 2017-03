Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai piacok

Nyereségben zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék csütörtökön.

A londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,22 százalékkal 7340,71 pontra, a frankfurti DAX-index 1,14 százalékkal 12 039,68 pontra, a párizsi CAC-40 index pedig 0,76 százalékkal 5032,76 pontra nőtt. A pán-európai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,85 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index 0,75 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,90 százalékkal emelkedett.

Öt veszteséges nap után a New York-i részvénypiacok indexei is emelkednek: a Dow Jones ipari átlag (DJIA) 0,43 százalékos, az S&P 500-as 0,39 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,30 százalékos pluszban állt az európai tőzsdék zárásakor.

A nyugat-európai tőzsdék a New York-i kereskedés mintáját követték, és délután fél négy után indultak erős emelkedésnek. A befektetőket Európában és a tengerentúlon is ugyanaz a kérdés, az új amerikai egészségbiztosítási törvény elfogadása körüli hercehurca foglalkoztatja. A képviselőház elvileg csütörtökön szavaz az Obamacare felváltását célzó törvényről, de a legfrissebb hírek szerint elhalasztják a szavazást, ha a republikánus pártnak nem sikerül biztosítani a jóváhagyáshoz szükséges többséget. Más elemzők azzal magyarázták a befektetői bizalom feléledését, hogy a képviselőházi szavazás nem is olyan fontos, a lényeg a szenátusban dől el.

A nemzetközi devizapiacon egy euróért 1,0781 dollárt adtak kora este, 0,14 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, a Brent és a WTI ára csökken. Este fél hatkor az északi-tengeri Brent könnyűolaj májusi szállításra hordónként (159 liter) 50,62 dollárba került, 2 centtel, 0,04 százalékkal esett az ára az Intercontinental Exchange (ICE) londoni jegyzésében. A New York-i árupiacon a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) amerikai könnyűolajfajta ára májusi szállításra hordónként 20 centtel, 0,42 százalékkal, 47,86 dollárra csökkent.

Az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 0,46 százalékkal 1243,95 dollárra süllyedt a New York-i árupiacon - írja az MTI.