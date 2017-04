Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hallgatásba burkolódzik Amerika

A héten indul az amerikai gyorsjelentési szezon. Az elemzők 2014 óta nem látott növekedést várnak a cégektől, s talán az optimista várakozásokat erősítheti, hogy szokatlanul kevés cég tett közzé előrejelzést saját profitjára vonatkozóan.

Nyisson kereskedési számlát az FxPro-nál, az iparág egyik vezető és teljesen engedélyezett brókerénél, mely több mint 40 Brit & nemzetközi díjat nyert. Kereskedjen CFD-kkel 6 eszközosztályon és 250+ eszközzel. CFD-kkel való kereskedés jelentős kockázattal jár. Részletekért kattintson!

Bár Donald Trump hangzatos jelszava szerint Amerika az első, a jelek szerint a cégek most inkább az exportjukban reménykedhetnek, ha nyereségnövekedést szeretnének felmutatni - írja összefoglalójában a Reuters. A jövő héten indul a gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban, a Thomson-Reuters adatai szerint az elemzők 10,1 százalékos átlagos nyereségnövekedést várnak az első negyedévben az S&P 500-as index kosarában szereplő cégektől. Ha megvalósul, 2014 harmadik negyedéve óta ez lenne az első két számjegyű növekedést hozó negyedév az amerikai tőzsdei cégeknél.

A jó eredményekre mindenesetre szüksége van a piacnak, hiszen az elmúlt hetekben sorra láttak napvilágot az olyan vélemények, amelyek szerint a Trump megválasztása óta tartó rallyban nagyon túlárazottá váltak az amerikai részvények. Bár az emelkedést az általános vélekedés szerint a Trump által ígért adócsökkentésekkel és egyéb gazdaságélénkítő lépésekkel kapcsolatos várakozások hajtották, eközben azonban a világgazdaság teljesítményével kapcsolatban is jó adatok láttak napvilágot. Ez márpedig fontos az amerikai cégek számára, hiszen az S&P 500-as index cégeinek árbevételük mintegy felét köszönhetik az exportnak.

Segített a dollár és az olaj

Ez egyébként az összefoglaló szerint látszik is a piac teljesítményén, az S&P 500-as indexben ugyanis az átlagosnál nagyobb exportkitettséggel rendelkező cégek részvényei szerepelnek, s az index felülteljesítő volt a szélesebb, kisebb cégeket is tartalmazó indexekkel szemben az első negyedévben. Az exportorientált cégek teljesítményét segíthette az is az első három hónapban, hogy a dollár átlagosan 1,8 százalékkal gyengült a vezető devizákhoz képest.

A héten teszi közzé számait többek között a JPMorgan, a Wells Fargo és a Citigroup is. A pénzügyi szektortól nagyon jó teljesítményt vár a piac, az elemzők szerint a pénzügyi cégek profitja átlagosan 15,4 százalékkal nőhetett a tavalyi év hasonló időszakához képest a Reuters szerint. Azonban ez semmi ahhoz képest, amit az energetikai szektor produkálhatott, a tavalyi első negyedévhez képest, amikor az olajár mélypontot ütött 30 dollár alatti hordónkénti árfolyamok mellett. Nem kis részben az 50 dollár fölé ugró olajárnak köszönhetően az elemzők több, mint 600 százalékos profitugrást várnak a szektorban.

Ha a két húzószektort, a pénzügyit és az energetikait nem vesszük figyelembe, akkor az átlagos profitnövekedési ütem jóval szerényebb, 6,1 százalékos lehet.

Hallgatnak a cégek

A Bloomberg eközben arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt hónapban mindössze 83 cég tett közzé valamilyen fajta előrejelzést saját eredményeire vonatkozóan, ez pedig olyan alacsony szám, amire az adatok gyűjtésének 1999-es kezdete óta nem volt példa.

Ez elvileg arra utalhat, hogy nem történt jelentős változás a cégek működési körülményeiben az előző negyedév óta, s a kedvező trendek folyatódására lehet számítani. A hüvelykujjszabály szerint a cégek rossz híreket általában igyekeznek minél korábban közzétenni - mondta a Bloombergnek Michael Shaoul, a Marketfield Asset Managament vezérigazgatója.

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!