London fütyül a brexitre, Budapest lecsúszott

Egy új jelentés szerint London nemcsak hogy megtartotta vezető helyét a világ pénzügyi központjainak rangsorában, de növelte is előnyét New Yorkkal szemben. Budapest lejjebb csúszott két helyet, jelenleg a 72. helyet foglalja el.

A jelek szerint a brexit ellenére Londonnak sikerült megtartania helyét a világ pénzügyi központjai között - legalábbis ez derül ki az Y/Zen nevű tink-tank által összeállított Global Financial Centres Index frissen publikált adataiból.

Az évente kétszer, most 22. alkalommal közzétett felmérés szerint London mindössze 2 pontot veszített 782 pontjából március óta, eközben a második helyezett New York 24 pontot. Így az amerikai városnak most 756 pontja van, tehát tovább nőtt a szakadék a két város között. Budapest Két helyet csúszott vissza a felmérésben tavasz óta, így most a 72 helyen áll.

A felmérés eredményeiről beszámoló CNBC és Financial Times egyaránt kiemeli, hogy Londonnak az elmúlt fél évben annak ellenére sikerült megtartania a vezető helyét, hogy a pénzügyi szektorban dolgozók és cégek egyaránt tartanak a brexit kedvezőtlen hatásaitól.

A felmérés kvantitatív és minőségi kritériumok alapján is pontozza a különböző városokat, többek között az üzleti környezetet, az emberi erőforrásokat, az infrastruktúrát a pénzügyi szektor fejlődését és a reputációt is figyelembe veszi.

Európában a legjobb minősítést London után Zürich kapta, a svájci város a rangsorban a kilencedik helyen szerepelt. Sokat javult a Londonból kitelepülő cégek egyik legkedveltebb központja Frankfurt. Az Európai Központi Bank központjának is helyet adó német város 24 ponttal ért el, többet mint márciusban, jelenleg a 11. helyen áll.

A felmérésben különösen sok pontot veszettek az Egyesült Államok nagyvárosai, a tanulmány szerző szerint ennek oka az Egyesült Államok esetlegesen protekcionista gazdaságpolitikájának erősödése játszhatott szerepet.

