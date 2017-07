Nagy csapás éri Londont - elindult a Brexodus

A Deutsche Banknál is döntöttek, a népes kereskedési és befektetési banki részleget még a brexit előtt hazaviszik Londonból Frankfurtba. Ez újabb komoly érvágás a Citynek.

A Deutsche Bank arra készül, hogy jelenleg Londonban lévő kereskedési és befektetési banki részlegének jelentős részét Frankfurtba helyezi át, válaszul Nagy-Britannia Európai Unióból történő kilépésére - értesült a Bloomberg.

A hírügynökség forrásai szerint a bank gyakorlatilag a teljes londoni tevékenységét hazavinné a következő 18 hónap során, ugyanakkor a tervek még változhatnak, ha változás lenne közben a brexit most tervezett feltételeiben.

Ez most egy újabb komoly lépés abban a folyamatban, amit a pénzügyi szektoron belül csak Brexodusnak hívunk - mondta a hírügynökségnek Gildas Surry, az egyik Deutsche Bankkal is komoly kapcsolatban álló vagyonkezelő munkatársa. Szerinte jelenleg minden komolyabb európai bank azon dolgozik, hogy londoni tevékenységét hazatelepítse, s az európán kívüli, komoly londoni jelenléttel rendelkező külföldi bankok is sorra jelentik be tevékenységeik kontinensre költöztetését.

A költözés egyébként jól illik a Deutsche Bank márciusban bemutatott új stratégiájához is, amely elsősorban a befektetési banki tevékenységet és a vállalati ügyfelek kiszolgálását helyezné előtérbe, s hangsúlyozná a bank német kötődését - írja a hírügynökség.

Visszafordíthatatlanná válhat

Ha Nagy-Britannia valóban elveszítene egy csomó jogosultságot az uniós pénz- és tőkepiacokhoz való hozzáférésekkel kapcsolatban, akkor a költözés Londonból nem választás, hanem kényszer lesz egy csomó pénzügyi intézmény számára. A Deutsche Bank jelenleg a teljes befektetési bank tevékenységéhez kapcsolódó könyvelés jelentős részét Nagy-Britanniában végzi, ennek áttelepítése Frankfurtba tőke és időigényes folyamat - mondták a bank ügyeit közelről ismerő források. Így ez valószínűleg több lépcsőben valósul majd meg.

Frankfurt eddig a Brexodus nagy nyertesének tűnik. Idáig a Standard Chartered, a Nomura Holdings, a Sumitomo Mitsui Financial Group, a Daiwa Securities jelentette be, hogy uniós központjának választja a várost. A Citigroup, a Goldman Sachs, a Morgan Stanley hasonló lépést fontolgat.

Az összefoglaló szerint a Deustche Bank jelenleg több ezer embert foglalkoztat Londonban. A bank összes bevételének egyötöde képződik Nagy-Britanniában, nagyjából 5 milliárd euró.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!