Megtippelték a jó világ végét, jövőre jöhet el

Elég megosztottak a szakértők a tekintetben, hogy mikor jöhet el a 8 éve tartó részvénypiaci rally vége, a többségük 2018 végére várja ezt. Az ezt kiváltó lehetséges okok között azonban egyértelműen a jegybankok szerepeltek - derül ki a Bloomberg felméréséből.

Az amerikai tőzsdék történetének eddig második leghosszabb bikapiaca 2018 végén érhet véget, amikor az amerikai kötvénypiacon is medvepiac alakulhat ki - legalábbis így gondolja a Bloomberg által megkérdezett 30 befektetési alapkezelő és stratéga többsége.

A megkérdezett szakértők (akik között nem csak amerikaiak voltak) között ugyanakkor nem volt konszenzus a tekintetben, hogy jelenleg melyik eszközosztály tekinthető a legtörékenyebbnek, a válaszok az európai magas hozamú kötvényektől a helyi devizában denominált feltörekvő piaci kötvényekig terjedtek. Azonban abban nagyjából egyetértés volt, hogy a kötvénypiacon kell a legtúlértékeltebb eszközöket keresni.

A következő recesszió az Egyesült Államokban viszont a válaszok alapján elég távolinak tűnik, az átlag 2019 első félévére tette azt. A pénzügyi piacokon tartó euforikus hangulat végét a profik szerint az hozhatja el, amikor a világ jegybankjainak mérlegfőösszege nagyobb ütemben zsugorodni kezd. Úgy vélik, 2018 közepére már a Fed is nagyobb sebességbe kapcsolhat ebben a tekintetben, s ekkorra már az ECB is csatlakozhat a szigorításhoz, s a Bank of Japan is hozzányúlhat saját eszközvásárlási programjához.

A válaszadók többsége ugyanakkor nem vár egy a 2007-2009-es összeomláshoz hasonló lejtmenetet, azonban a Bloomberg összefoglalója felhívja a figyelmet, hogy azért egy ennél kisebb esés is komolyabb károkat okozott már a múltban. A 2002-es medvepiac az Egyesült Államokban például számításaik szerint 7 ezer milliárd dolláros csökkenést hozott a különböző pénzügyi eszközök értékében.

A következmények nagyon fájdalmasak lehetnek - mondta Remi Olu-Pitan, a Schroder Investment Management menedzsere a hírügynökségnek. Jelenleg egy likviditás fűtötte bikapiacot élünk át, s ha ez eltűnik, az komoly nyomást jelenthet - tette hozzá.

Nem meglepő tehát, hogy a megkérdezettek többsége szerint a jegybanki mérlegfőösszegek csökkentése jelenti jelenleg a piacokon az első számú kockázatot - ez egyébként egybeesik a Bank of America Merrill Lynch alapkezelői felmérésének eredményével is. S ahhoz hasonlóan, ebben a felmérésben is eltűnt a legnagyobbnak tartott kockázatok közül a kínai gazdaság.

A szakértők válaszainak mediánja alapján egyébként 2018 utolsó negyedévében várható egy 20 százalékot is elérő esés a vezető amerikai részvényindexnél, az S&P 500-nál. Mindössze ketten vélték úgy, hogy a lejtmenet már az idei utolsó negyedévben elkezdődhet.

Annak ellenére, hogy a válaszadók többségét leginkább a kötvények túlértékeltsége aggasztja, csak egy kis részük mondta azt, hogy csökkentené portfólió kitettségét az eszközosztály irányába.

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!