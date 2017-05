Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mi várhat ránk Európában?

Indexemelkedésre lehet számítani hétfőn a főbb európai tőzsdék nyitásakor.

A határidős indexjegyzések alapján a frankfurti DAX index 5 ponttal, 0,04 százalékkal kezd magasabban 12 643 ponton, a londoni FTSE-100 index 14 ponttal, 0,19 százalékkal 7484 pontra emelkedik, Párizsban pedig 5336 ponton kezd a CAC-40 index 12 pont, 0,23 százalék erősödéssel.

Az euróövezeti pénzügyminiszterek tanácsa, az Eurogroup Brüsszelben tanácskozik. A találkozón a görög adósságtörlesztési terhek könnyítése is szóba kerülhet - írja az MTI.

Pénteken az európai indexek nyereséggel zártak, a londoni három veszteséges nap után emelkedett a brit export májusi növekedését mutató adatoknak köszönhetően. A hetet azonban a pénteki erősödéssel együtt is veszteséggel zárták a főbb indexek: a pán-európai Stoxx 600 egy százalékkal, a londoni 0,7 százalékkal, a frankfurti DAX egy százalékkal, a párizsi CAC-40 másfél százalékkal gyengült.

Pénteken a Stoxx 600 index 0,6 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index 0,5 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,7 százalékkal erősödött. A DAX 48 ponttal, 0,39 százalékkal 12 638 pontra, az FTSE-100 34 ponttal, 0,46 százalékkal 7470 pontra, a 35 ponttal, 0,66 százalékkal 5324 pontra emelkedett. Madridban 1,4 százalékkal, Milánóban 1,3 százalékkal emelkedett az index.

Az amerikai indexek is erősödtek pénteken, a hetet azonban az európai tőzsdékhez hasonlóan mínuszban fejezték be, miután a washingtoni politikai belharcok miatt szerdán szenvedték el idei legnagyobb egy napon belüli veszteségüket. A Wall Street indexei 0,7 százalékkal, a Nasdaq Composite 0,5 százalékkal emelkedett pénteken, a hetet pedig a DJIA-30 és az S&P-500 0,4 százalék, a Nasdaq Composite 0,6 százalék veszteséggel fejezte be. (A franciák helyett Kína lett az első számú félelem.)

A kínai piacok kivételével indexemelkedéssel indították a hétfői globális kereskedést a főbb ázsiai tőzsdék. Az európai kereskedés kezdete előtt másfél órával Sanghaj 0,4 százalék veszteségben állt, miközben Tokió 0,3 százalék, Szöul 0,5 százalék, Hongkong pedig 0,8 százalék nyereséget ért el.

Az olaj ára emelkedett hétfőn. A piacon elterjed hírek szerint az OPEC és a szervezeten kívüli olajtermelők termeléskorlátozási megállapodását nem csak hogy meghosszabbítják a jövő év első negyedére is, de valószínűleg a mértékét is megemelik valamelyest.

A Brent nyersolaj ára 0,67 százalékkal hordónként 53,97 dollárra, a WTI nyersolajé 0,73 százalékkal 51,04 dollárra emelkedett.

Az arany ára szinte nem változott, a határidős piacon a legközelebbi kontraktus jegyzése 0,01 százalékkal állt magasabban 1253,68 dolláron.

A dollár hat havi mélypontról erősödött kissé, az euró pedig gyengült. A főbb devizák kosarával szemben képzett dollár-index 0,18 százalékkal emelkedett, az euró-index 0,08 százalékkal csökkent. Az eurót 0,15 százalékkal jegyezték gyengébben 1,1191 dolláron.

A cikk témájával bővebben foglalkozik a június 8-ai tőzsdekonferencia:

