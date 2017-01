Most éppen pénzmosásért büntették meg nagyon a Deutsche Bankot

Nincs vége a Deutsche Bank vesszőfutásának, ma reggeli hírek szerint az amerikai és a brit hatóságok összesen 629 millió dollárra büntették. Az ok ezúttal a pénzmosás elleni szabályok nem megfelelő alkalmazása, a hatóságok szerint mintegy 10 milliárd dollár illegális külföldre juttatásában segédkeztek orosz ügyfeleknek.

Alig került pont a 2008-as jelzálogválsággal kapcsolatos amerikai eljárásokra, máris újabb ügyben fizethet jelentős összeget a Deutsche Bank az amerikai és a brit hatóságoknak.

A ma reggeli hírek szerint összesen 629 millió dollárra bírságolták a pénzmosás elleni szabályok nem megfelelő alkalmazásáért a német pénzintézetet. A brit Financial Markets Authority 163 millió fontra, a New York-i Department of Financial Services pedig 429 millió dollárra büntette a bankot.

A hatóságok szerint a bank 2012 és 2014 között vagyonos orosz ügyfeleknek összesen 10 milliárd dollárnyi vagyont segített nem legálisan kijuttatni Oroszországból. Ebben az időszakban a bank ciprusi, észt, lett és brit érdekeltségének felhasználásával úgynevezett "tükör üzletek" segítségével mintegy 6 milliárd dollárt, egyéb, egyszerűbb üzletek segítségével 4 milliárd dollárt segített orosz ügyfeleinek kijuttatni az országból. Ez effajta üzletek lényege, hogy a bank ügyfele Oroszországban értékpapírokat vásárol rubelért, s ezzel párhuzamosan például Londonban azonnal eladja azokat fontért vagy dollárért.

A bank részvényei a szektor jó teljesítményével párhuzamosan emelkedtek a bírságról szóló információk megjelenése után, s általában is jól teljesítenek, amióta két hete kiderült, összesen 7,2 milliárd dollárnyi büntetéssel le tudja zárni a válságot megelőzően eladott jelzálogfedezetű papírokkal kapcsolatban folyó eljárásokat az Egyesült Államokban. A Bloomberg ugyanakkor emlékeztet, vannak még folyó ügyei a Deutsche Banknak, amelyekkel kapcsolatban bírságra számíthat, ilyen például a kamatlábak és az aranyárfolyam esetleges manipulálásának ügye.

A bank adminisztratív ügyekért felelős igazgatója a munkatársaknak írt emlékeztetőjében úgy fogalmazott, hogy folyamatosan együttműködnek a hatóságokkal az említett ügyekben. Szerinte nagy lépést tettek afelé, hogy a rendezetlen jogi ügyeiket megoldják, azonban ehhez még időre lesz szükség, s lépésről lépésre haladnak.