Nem pihen az OTP - hat bank van célkeresztben

Az OTP leánybankja, az OTP banka Srbija december 1-jén lezárta a szerbiai Vojvodjanska banka (Voban) a.d. Novi Sad és az NBG Leasing megvásárlását. A bank készen áll a további régiós terjeszkedésre.

Az OTP leánybankja, az OTP banka Srbija december 1-jén lezárta a szerbiai Vojvodjanska banka (Voban) a.d. Novi Sad és az NBG Leasing megvásárlását, az eladó, a Group of National Bank of Greece (NBG) volt - jelentette be Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója Újvidéken (Novi Sad) tartott sajtótájékoztatón. Még nincs döntés arról, hogy az egyesült bank milyen néven megy majd tovább - erről még kutatásokat végeznek -, ezzel együtt Csányi jelezte: nagyobb esély van arra, hogy az OTP helyett a Vojvodjanska nevet viseli majd.

A Vojvodjanska bankánál a vételár 125 millió euró (38 milliárd forint) volt, további 100 millió euró hitelkiváltás is történt - mondta Wolf László, az OTP vezérigazgató-helyettese.

Régi, neves bankot vettek

A tervek szerint az átvétel után elindul a digitalizálás, a vállalati és a lakossági piacon is növekedni akarnak. A Vojvodjanska banka jóval régebbi, mint az OTP, ugyanis 150 éve működik. (Az átvétellel további, az NBG érdekeltségébe tartozó, szerbiai kitettségek is az OTP banka Srbija tulajdonába kerültek.) Az OTP Bank 2005 óta van jelen Szerbiában.

A 2016 végi adatok alapján a Voban a szerb bankszektor 9. legnagyobb szereplője, univerzális bankként a lakossági és vállalati szegmensben egyaránt aktív. Az akvizíció eredményeképpen az OTP-csoport szerbiai piaci részesedése csaknem hat százalékra nő, az integrált bank a mérlegfőösszeg alapján a 7. legnagyobb bank lesz Szerbiában, a bankfiókok száma szerint pedig a harmadik - az egyesített banknak 258 atm-je és egymillió ügyfele lesz. Az integrációt várhatóan 2019 tavaszán zárják le.

A korábbi bejelentés szerint tavaly év végén a Vojvodjanska banka és a tranzakció tárgyát képező egyéb szerb eszközök mérlegfőösszege, konszolidált szinten 1,173 milliárd euró, bruttó hitelállománya 810 millió euró volt. A tranzakció tárgyát képező eszközök sajáttőke-arányos nyeresége (ROE) az utóbbi két évben 1,9 százalék és 2,3 százalék volt. A Vojvodjanska banka jelenleg 1 405 munkavállalót foglalkoztat.

Racionalizálás biztosan lesz, ám erről még nincs döntés - mondta Predrag Mihajlovic, a Vojvodjanska banka vezérigazgatója, az OTP banka Srbija eddigi vezérigazgatója.

Az OTP banka és a Vojvodjanska banka összeolvadását követően az integrált bank Szerbia harmadik legnagyobb bankja lesz az ATM-hálózat méretét és a fiókok számát tekintve.

A tranzakció zárással összefüggésben a Vojvodjanska banka ügyfeleinek jelenleg nincs teendője - mondta Kolics Gábor, az Vojvodjanska banka igazgatóságának elnöke.

További felvásárlásokat tervez az OTP

Az OTP a régió nyolc országában van jelen. A bank mindig megtartotta befektetéseit a kedvezőtlen politikai vagy gazdasági körülmények között is, és mindig növekedésre tör - jelentette ki a bankvezér. Az OTP számokban: 40 ezer dolgozó, 15 millió ügyfél és több mint 40 milliárd eurós mérlegfőösszeg.

Ha lesz megfelelő, az OTP stratégiájába illeszkedő újabb szerb bank, készen állunk a további akvizíciókra - tette hozzá Csányi. Szavai szerint a bank úgy tervezi, hogy a következő években belép új piacokra, és eközben tovább erősíti a meglévő bankjait is. Ennek alapja a pénzintézet erős tőkemegfelelése és likviditása egyaránt.

Az OTP-nek nagy tervei vannak: Oroszországba is zajlik egy bank átvilágítása - jövőre pedig kedvező esetben akár hat bankot is vehetünk a régióban - jelentette ki Csányi Sándor.

A pénzintézet akvizíciós stratégiája elsődlegesen azon piacokra koncentrál, ahol jók a növekedési kilátások, lehetőség nyílik az optimális piacméret elérésére és a költségszinergiák kiaknázására.

Az OTP mindig távol tartotta magát a politikától, ám minden olyan forrásközvetítési lehetőséget megragad, amely az ügyfelei körét bővíti vagy a velük való viszonyt mélyíti - mondta Csányi egy kérdésre válaszul.

