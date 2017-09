Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Régen kerülték ennyire el Amerikát a profik

Kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy jól teljesítsenek továbbra is a kockázatos eszközök, azonban az amerikai részvények 10 éve nem örvendtek ilyen alacsony népszerűségnek, mint most. A befektetők a koreai konfliktustól félnek a leginkább és bíznak az amerikai adóreformban - derül ki a Bank of America Merrill Lynch friss alapkezelői felméréséből.

A jelek szerint megmaradhatnak a kedvező körülmények ahhoz, hogy folytatódjon a kockázatosabb befektetési eszközök jó szereplése - vonták le a következtetést a Bank of America Merrill Lynch elemzői friss alapkezelői felmérésük eredményeiből.

A 219, összesen 629 milliárd dollár befektetéséért felelős szakember válaszai alapján készült felmérés szerint bár csökkent, azonban historikus összehasonlításban még mindig nagyon magas szinten van a befektetők portólióiban a készpénz aránya. Jelenleg 4,9 százalék, ami még mindig azt jelzi, hogy az átlagosnál több pénz marad vásárlásra a partvonalon (a felmérésben a 4,5 százalék feletti készpénz arányt veszik vételi, a 3,5 százalék alattit eladási jelzésnek).

A felmérés másik fontos megállapítása, hogy a jelek szerint alaposan lecsökkent a befektetők körében az olcsó pénz korszakának megszűnésétől való félelem. Az elmúlt egy évben jellemző volt, hogy a piaci szereplők tartva a Fed várható szigorításaitól és az ECB kvantitatív lazításának lassú befejezésétől komoly kockázatnak tartották, hogy a történelmi mélypontok közelében tartózkodó kötvényhozamok egyszer csak meredek emelkedésnek indulnak, s ez vet majd véget a kockázatosabb eszközök (például részvények) szárnyalásának. A mostani felmérésben azonban már csak a megkérdezettek 5 százaléka vár a jelenleginél jóval magasabb kötvényhozamokat a jövőben, holott tavaly novemberben még nettó 26 százalék volt ez az érték. Ennek egyébként az elemzés szerint az egyik következménye az, hogy például a hagyományosan jó osztalékfizetőképességű közszolgáltatói szektor alulsúlyozása tavaly augusztus óta nem látott mélypontra csökkent.

A Bank of America Merrill Lynch elemzői ezért úgy vélik, ha valaki kontrariánus alapon akar pozíciót vállalni - tehát arra fogadna, ami abszolút szembe megy a többség véleményével - akkor most lehet itt az ideje a "nagy fordulatra" tenni. Ez pedig nem más, mint a meredek hozam és kamatemelkedés és a kockázatos eszközök árfolyamának csökkenése.

A felmérés e mellett jól mutatja, hogy a befektetők nagyon kényelmetlenül érzik magukat az amerikai részvények drágasága miatt. A portfóliókban a benchmarkokhoz képest 10 éves mélypontra süllyedt az amerikai részvények súlyozása, miközben sokan vásároltak már be például fejlett európai és feltörekvő piaci részvényekből. A felmérés történetében 2010-ben voltak utoljára ennyire felülsúlyozva a portfóliók feltörekvő piaci részvényekből, s a feltörekvő piac és eurózónás részvények súlya utoljára 2007-ben volt ilyen magasságokban az amerikaiakéhoz képest, mint most.

A felmérést eredményeit összefoglaló szakértők kiemelik, a szereplők többsége egyrészt optimista az amerikai vállalatok eredménynövekedésével kapcsolatban, azonban kevésbé optimisták már a tekintetben, hogy az amerikai gazdaság robusztus növekedést tudna produkálni. Ez szerintük arra utal, hogy az amerikai cégek profitnövekedésének más motorja lesz, vélhetően a Trump-féle adóreform megvalósulásában bíznak egyre inkább.

A piacokat most a szereplők szerint nem is a gazdasági tényezők oldaláról fenyegeti a legnagyobb veszély, a kockázatok elsősorban geopolitikaiak. A legnagyobb "tail risknek" - azaz olyan kockázatos eseménynek, amelynek bekövetkezése kevésbé valószínű, viszont széleskörű negatív hatásai lennének - jelenleg egy Észak-Koreával való katonai konfliktust tartanak. Egy hónappal korábban még azt tartották nagy veszélynek, hogy az ECB vagy a Fed valamilyen komoly monetáris politikai hibát követ el, de idén szerepelt már a "félelem rangsor" élén egy esetleges kötvénypiaci összeomlás, a kínai monetáris szigorítás és az európai integráció megfordulása is.

A szeptemberi felmérésben egyébként a befektetők már nem a Nasdaq, azaz a technológiai cégek részvényeinek vételét látják a legzsúfoltabb pozíciónak a piacon (azaz ahol a legtöbb szereplő nagy tömegben egyirányú pozíciót vesz fel), hanem a Bitcoin vásárlását.

