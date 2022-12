Az alap, kiinduló ötlet máig a gerincét adja a Hungaricoolnak, és ezért fontos ez a kezdeményezés – mondta Tollas Attila a SPAR Hungaricool Regionális beszerzési csoportvezetője. A szakember elmondta: sok esetben a kisvállalkozóknak nincs meg az a lehetőségük, hogy a késztermékből tovább induljanak, bekerüljenek a piacra, ezáltal pedig nem, vagy csak nehezen tudnak egy multilánc polcaira kerülni.

Magyarországon csodák vannak és mi ezeket akarjuk felfedezni. Szeretnénk megmutatni, hogyha valaki ad lehetőséget és hitet az ígéretes hazai vállalkozásoknak, hogy a termékeket ki tudják rakni a polcra, akkor az kihívás és komoly lehetőség egy kisvállalkozónak és igazi, nagyvolumenű változást tud hozni. És nekünk ez fontos.

- mondta Tollas Attila, aki úgy véli, a versenyen kiválasztott és beszállítóvá váló cégek esetében érezhető a töretlen akarat, és az, hogy szívvel-lélekkel dolgoznak, viszik a vállalkozásukat, készítik a termékeiket. Amellett, hogy ez elengedhetetlen a sikerhez, a versenybe jelentkező cégek még nem állnak készen, hogy egy multinacionális kereskedővel lépjenek partnerségre. Olyan mennyiségbeli, csomagolástechnikai és időnként arculati elvárásoknak is meg kell felelniük, amelyre korábban nem volt szükségük, és amelyek komolyabb üzleti- és pénzügyi tervezést is igényelnek.

A Hungaricool számára szép és örömteli kihívást jelent, hogy ezeket a vállalkozásokat megtanítsa arra, hogy egy nemzetközi nagy lánccal hogyan kell együtt dolgozni.

Akik az egy év végére kibírja velünk a Hungaricool programot, közösen, azok szerintem bárhol megállják a helyüket. Bármilyen kereskedelmi láncban teljes értékű beszállító partnerré tudnak válni. Ennek érdekében a versenyen nyertes vállalkozásokkal együtt dolgozunk, rengeteg támogatást és mentoráló szakembereket adunk a vállalkozók mellé. A versenyen kiválasztott cégeket a SPAR Beszállítói Akadémia programjai segítik, melynek része a számtalan oktatás, ami kifejezetten arra specializált, hogy hogyan tudnak sikeresek lenni a vállalkozók.



- fogalmazott Tollas Attila, hozzátéve: igény szerint akár az operatív szintű feladatkörökben is segítséget nyújtanak a cégeknek, akiktől cserébe azt várják, hogy legyenek partnerek, sajátítsák el a program nyújtotta tudást, és a saját volumenüknek megfelelően növekedjenek is a versennyel együtt.

Azt szeretnénk, hogy a kisvállalkozók, amikor elindítják az áruikat, és elér hozzánk, akkor az olyan megfelelőségben (minőségi, mennyiségi és formai elvárásoknak megfelelő módon) történjen, ami akár egy multiszállítótól is elvárható. Erre való tekintettel úgy állítjuk össze a tudásanyagot, ami szükséges ahhoz, hogy egy cég jó beszállító tudjon lenni és bent is tudjon maradni a rendszerben.



- hangsúlyozta a SPAR regionális beszerzési csoportvezetője. Ez a befektetett munka pedig megtérül.

„Felemelő érzés az, hogy számtalan vállalkozó van, akivel úgy dolgozunk együtt, akár napi szinten ez alatt az innováció alatt, hogy láthatóak az eredmények, hallgatnak ránk, és láthatóvá válik, hogy az értékesítésben milyen növekményeik vannak.”

A K&H pénzügyi tanácsadóként is segíti a cégeket

A termékversenyt megnyerő vállalkozókat a K&H Bank az idei évtől pénzügyileg is támogatja. Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője elmondta: a vállalkozásösztönzés, a vállalkozói kedv erősítése kiemelten fontos társadalmi felelősségvállalási terület a K&H számára, ezért folyamatosan keresik a lehetőségeket arra, hogy a hazai vállalkozásokat támogathassák a sikeres indulásban és a szintlépésben. Ezért lettek partnerei a Hungaricool termékversenynek, amelyben a nyerteseknek finanszírozást, vagyis pénzt és pénzügyi tanácsokat is adnak.

„Az INTERSPAR polcaira való bekerülés óriási lehetőség, de kockázatokat is hordoz, ha nincs megfelelően megtervezve a pénzügyi oldala, hiszen a bevételek később jelentkeznek, mint a kiadások, ami likviditási problémákhoz vezethet. Emellett a szintlépés komoly költségnövekedéssel és beruházási igénnyel is jár, amelyhez a pénzügyi tervezés mellett adott esetben szükség lehet külső forrás bevonására is. Ezért csatlakoztunk az idei évadtól még aktívabb szerepvállalással a termékversenyhez, ami azt jelenti, hogy a pénzügyi felkészítés és a személyre szabott pénzügyi tanácsadás mellett finanszírozással is támogatjuk a győzteseket, hogy gördülékenyen tudják teljesíteni a vállalt kötelezettségeiket" - emelte ki Rammacher Zoltán.

A Hungaricool egyik tavalyi győzteseként, a pénzügyi felkészítő workshop után, egyénileg kerestük meg a K&H szakértőjét, hogy segítsen megoldani a likviditási problémánkat, ami abból adódott, hogy a szerződésben vállalt termékek gyártási költségei hamarabb merültek fel, mint ahogy a bevételeink befolytak volna. Ugyan nem óriási összegről volt szó, de nagyon gyorsan kellett pénzügyi megoldás, ahhoz, hogy a vállalt határidőre szállítani tudjunk. Jó érzés volt, hogy a K&H ismerte a helyzetünket és nagyon gyorsan meg is érkezett a pénzügyi segítség, örülök, hogy az idei győzteseknek a finanszírozási lehetőség már a program része és egy percig sem kell aggódniuk a pénzügyi források miatt

- mesélte el Neumann-Bódi Edit, az Italműhely tulajdonosa, akik a Tikkadt Szöcske, Békanő és Keselyű márkájú üdítőkkel kerültek be az INTERSPAR polcaira.

„Úgy látjuk, hogy a cégvezetők számára rendkívül összetett, komplex feladat egy ekkora méretű, országos áruházlánc polcaira bekerülni, ezért szeretnénk mind tudás, mind pedig anyagi segítség terén olyan megbízható hátteret adni, ami mellett ők maximálisan az új kihívásokra koncentrálhatnak" – egészítette ki a K&H szakértője.

A K&H egyik célja éppen a pénzügyi edukáció erősítése. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a SPAR Beszállítói Akadémia keretében a pénzügyi tervezéshez és a cashflow tervezéshez is segítséget nyújt a bank. Ez pedig olyan hasznos és fontos tudás, mely a későbbiekben is támogatni tudja a cégvezetőket a sikerek felé vezető úton.

A SPAR és a K&H a Hungaricool versennyel olyan magyar vállalkozásokat kíván támogatni, amelyek egyedi, a piaci igényekre választ nyújtó termékek gyártásával foglalkoznak. A verseny során 10 céggel vagy egyéni vállalkozóval szeretnék bővíteni az üzletlánc beszállítói körét, ezért várják minden érdeklődő cég jelentkezését, egészen december 6-ig.

A verseny a piaci erősödést is segíti

Vannak olyan termékek, amelyek a Hungaricool verseny után is bent maradtak a SPAR választékában, és ahogyan Tollas Attila fogalmazott, ”a fogyasztók imádják őket.” Ilyen például az Anjuna Ice Pops, amely 2020 tavaszán került be az INTERSPAR Hungaricool fagyasztóiba, pont abban az évben, amikor a saját üzletük árbevételét lefelezte a járványidőszak.

Kép: Spar

Szalay József, a cég ügyvezetője azt mondta: a Hungaricool nélkül az Anjuna nem élte volna túl azt a szezont.

Addig csak Budapesten és a Balatonon, a saját üzleteinkben voltak elérhetők az Anjuna termékek . A versenynek köszönhetően viszont országosan is ismert lett a márka. „2021-ben már a SPAR adta az értékesítésünk 50%-át, tehát dupláztuk a forgalmat.” – tette hozzá.

A Hungaricool termékversenyben való részvétel, az ezáltal megszerzett tudás és az elért eredmények megerősítették a vállalkozást abban, hogy a természetes és növényi alapú jégkrémeknek helye van a nemzetközi piacon is. Év elején ezért egy nagyobb, modernebb üzembe költözött az Anjuna Ice Pops, ahonnan jövőre már exportálni fognak.

A mentorprogram az egyik legnagyobb segítség

Az üzleti siker mellett a mentorprogram is nagy segítséget nyújtott az Anjuna Ice Pops-nak, ahogyan másik két korábbi nyertesnek, a kisüzemi szörpöket gyártó Spájz Szörp Kft.-nek és a gluténmentes termékeket gyártó, Eden Premium tésztákat készítő Naturtrade Hungary Kft.-nek is.

Labát Anita, a Naturtrade Kft. kereskedelmi vezetője arról beszélt, hogy bár volt egy kialakult arculata, szerkezeti struktúrája és bevezetett piaca a cégnek, a Hungaricool által biztosított mentorprogram és a verseny során kapott további szakmai támogatás jelentősen hozzájárult a cég fejlődéséhez. A cég képviselője úgy fogalmazott, a versenyhez kapcsolódó szakmai programok pénzben nem mérhető segítséget nyújtottak a vállalkozásnak. A vállalkozás a tavalyi év egyik nyertese lett, és Anita úgy véli, a SPAR kínálatában való jelenlét fontos referencia a vállalkozás számára.



A családi vállalkozásként működő Spájz Szörp Kft. tulajdonosa, Bálint Áron is a piaci fejlődési lehetőséget emelte ki a verseny egyik fontos hozadékaként. A Hungaricool előtt kizárólag B2B értékesítő cég a program során a SPAR-on keresztül is el tudott jutni a fogyasztókhoz, amely ezzel együtt új kihívásokat hozott a vállalkozás életébe. A kisüzemi szörpökkel foglalkozó cég tulajdonosa szerint a verseny után kapott szakmai segítség és támogatás, jó értelemben vett üzleti önbizalmat adott a cégnek.