Laposa Bence: Nem ez lesz a balatoni vendéglátósok legjobban sikerült szezonja

Nem lehet a Balatont egy tengerparti nyaralással összehasonlítani, és nem is szabad – közölte Laposa Bence a Napi.hu legújabb podcastjában. A Balatoni Kör elnöke hangsúlyozta, hogy a minőségi szolgáltatásnak a világ bármelyik pontján ára van. Laposa szerint a média feleslegesen túlharsogja a "lángos-kérdést", amivel egyébként rossz színben tüntetik fel a Balatont, holott Budapesthez képest ott semmivel sem drágábbak az azonos minőséget nyújtó szállodák és vendéglátóhelyek.

Valószínűleg nem ez lesz a balatoni vendéglátósok legjobban sikerült nyári szezonja ez már most látszik – mondta Laposa Bence, de hozzátette az elmúlt hónapok adataiból nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni. A Balatoni kör elnöke hozzátette, hogy a Balaton nem engedheti meg magának azt a luxust újra, hogy nem áll bele a különböző médiumok által sugallt klisés lejárató kampányokba, és nem mutatja meg valódi arcát, mert így tényleg azt hiszik az emberek, hogy a hazai nyár ékkövének számító tájegység és vendéglátása megfizethetetlen és nem jó minőségű, pedig ez túlnyomó részben nem igaz.

Laposa arról is beszélt, hogy a Balaton egész évben törekszik a kihasználtság növelésére, de vannak városok, területek, ahol ez könnyebb és van, ahol nagyon nehéz. Hozzátette, hogy az a szezonon kívüli kihasználtságban a legtöbbet a programok és a borgasztronómia tud segíteni a vendéglátás szereplői és a szolgáltató szektorban dolgozók számára. A szakember kiemelte, hogy a Covid járvány ebben a tekintetben hatalmas kárt okozott, mert 2019-ig rendkívül jó eredményeket sikerült elérni ebben a tekintetben a Balaton régióban.

Laposa Bence elmondta, hogy Budapest után a Balaton és környéke ment át a legnagyobb gasztro-forradalmon és rengeteget fejlődött a minőségi vendéglátás területén az elmúlt 10-15 évben. Hozzátette, hogy ugyanakkor nem minden a csúcsgasztronómiáról szól a Balatonnál, és ez jól is van így, hiszen aki megteheti még az is egy pár napos nyaralás alatt ugyan úgy eszik egy lángosozó büfében, ahogy beül egy magasabb kategóriás étterembe is.

Nehéz munkaerőt találni és nagy verseny van a fizetések miatt a balatoni vendéglátósok között már évek óta ismerte el Laposa. A szakember ugyanakkor elmondta, hogy bár arra számítottak, hogy az építőipar visszaesése miatt arra számítottak, hogy könnyebb lesz munkaerőt találni, ez mostanáig még sem következett be.