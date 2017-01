Itt a bejelentés: a Central Csoport viszi tovább az Alexandra boltokat

Segítséget nyújt az Alexandra értékesítési hálózatának fenntartásához és újjászervezéséhez a Central Csoport - jelentette be a cég.

A Central Csoport célja, hogy ebben az igen érzékeny helyzetben a lehetőségekhez mérten a legkevésbé sérüljenek az olvasók érdekei, azaz a kiskereskedelmi könyvértékesítés kiesések nélkül működhessen a továbbiakban is - mondta Varga Zoltán, a csoport tulajdonos-vezérigazgatója az mmonline.hu szerint. A cégcsoport szakemberei segítséget nyújtanak a könyvkiadási és értékesítési vertikum problémáinak megoldásához.

Az Alexandra üzletek átvételéről Matyi Dezső a könyvesbolt-hálózatot kiépítő üzletember annyit mondott a Napi.hu-nak, hogy mindenkinek, a boltoknak és a kiadóknak is az az érdeke, hogy az üzletek nyitva tartsanak. Az üzletről ugyanakkor nem kívánt nyilatkozni. (Az üzlet részleteiről, hogy mit jelent a Central "segítségnyújtása" érdeklődtünk a Central Médiacsoport Zrt.-nél is, várjuk válaszukat.)

Ahogy lapunk korábban beszámolt róla, a Cental Csoport tárgyalásokat kezdett kiadókkal az Alexandra könyvesboltok átvételéről. Információink szerint ma (pénteken) is egyeztettek a kiadókkal, s ezen a Central elfogadható javaslatot tett az "árukészlet biztonságba helyezésére".

"A felhalmozott tudásunkat, szakmai, és szervezeti erőforrásainkat most arra kell használnunk, hogy fenntartsuk a bolthálózati értékesítési rendszer stabilitását. Nehéz a feladat, de hiszünk a célban, és partnereink erejében. Sok a tisztázandó kérdés, de azt gondolom, azzal segítjük most a legtöbbet a szakmának, ha együttműködünk az Alexandra kiskereskedelmi értékesítési hálózatának fenntartásában, és újraszervezésében. A könyvpiac minden szereplőjének közös érdeke, hogy kiszámítható, tervezhető üzleti feltételek mellett működjön a piac, ami képes organikusan együtt fejlődni az olvasók igényeivel" - nyilatkozta az egyeztetésekről Szügyi Gergely, a Central képviselője az mmonline.hu-nak.

Az Alexandra fizetésképtelenségéhez az üzleteket működtető Rainbow Kft. és a boltokba könyveket szállító, nagykereskedő Könyvbazár Kft. közti elszámolási vita vezetett. A kiadóknak a Könyvbazár - korábbi hírek szerint - mintegy hárommilliárd forinttal tartozik - a Könyvbazárt vezető Matyi Dezső tegnap kiadott közleményében arról írt, hogy 2,4 milliárd forintos adóssága áll fenn, "amely abból ered, hogy a Rainbow az értékesített könyvek hozzá befolyt vételárát nem fizeti ki".

A Rainbow jelenleg 56 Alexandra üzletet működtet, s további négy Alexandra boltot a Matyi Dezsőhöz köthető tulajdonosok.

A Rainbow 2014-ben nettó 6,3 milliárd, 2015-ben 7,1 milliárd forint nettó árbevételt ért el, a mérlege mindkét évben néhány milliós nyereséget mutatott. A Rainbow 50 százalékos tulajdonosa a Wolf-CRS Kft., amely a menedzsment jogokkal is rendelkezik, míg a másik tulajdonrészen Matyi Dezsőhöz költhető személyek osztoznak. A tulajdonosok közti elmérgesedő vitáról itt és itt olvashat részleteket.

A könyvszakma egyhangúlag azt követeli a Könyvbazártól és a Rainbow-tól, hogy a bizományba adott, a kiadók tulajdonát képező árukészlet ne legyen a Könyvbazár és a Rainbow elszámolási vitájának tárgya - írta szerdai közleményében a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE). Az értékesített kötetek után járó árrést haladéktalanul különítsék el, és utalják el időben a kiadók számára, elkerülve azt, hogy sajátjukként bánjanak a kiadók tulajdonával. A válság elhúzódása a tőkehiányos kis és közepes kiadók sorának bedőléséhez, tevékenységének felfüggesztéséhez vezethet. Nehéz pénzügyi helyzetbe kerülhet több nyomda is.



Egy elhúzódó válság legnagyobb veszélye, hogy - a kiadványok Alexandra boltokból történő visszavonásával - öt-tízmilliárdnyi árukészlet zúdul a kiadókra, annak szállítási és raktározási költségeivel együtt. Ennek következtében drasztikus leárazási hullám indulhat be, ami évekre tönkreteheti a rendszerváltás óta négy nagyobb válságot is megélt magyar könyvszakmát - írta a kialakult válsághelyzetben az MKKE.