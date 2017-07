Kiderült, kik nyertek a 200 milliárdos állami tenderen

Egy tender 200 milliárdért - problémás nyertes



Az NFSI 500 milliárdos gigaközbeszerzése miatt tavasszal Berkecz Balázs, az Együtt alelnöke az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF) fordult. "Nem is érthető, hogy mi indokolja azt, hogy az ország számos pontján tervezett kisebb-nagyobb energetikai fejlesztést miért kell egyetlen közbeszerzésben lepályáztatni, hiszen ezzel kizárják a kis- és középvállalkozásokat is a munkákból (viszont így egyetlen nagy szerződés keretében, szinte átláthatatlanul lehet majd lenyúlni tengernyi közpénzt) - írja most blogján a politikus a még mindig jelentős összegű, 200 milliárdos keretű tenderről.Berkecz Balázs arra is felhívja a figyelmet az Index egy 2012-es cikkére hivatkozva, hogy az egyik nyertes cég, a Dél-Konstrukt korábbi felújítási munkájával problémák voltak: "a panelfelújításokhoz kialakított állami minősítési folyamat közben az Építésügyi Minőség-ellenőrző Kft. (ÉMI) komoly hibát talált a cég korábbi felújítási munkáiban, ezért felfüggesztette a minősítést".