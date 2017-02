Durva fordulat várható - bejelzett a mutató

Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Nagyon úgy tűnik, hogy a tőzsdék közel járnak csúcsukhoz és innen komolyabb lejtmenet is következhet. Mark Hulbert a Marketwatch szakértője szerint olyan mértékben váltak népszerűtlenné a piaci időzítésre épülő stratégiák, hogy az fordulatot sejtet. Volt már erre példa korábban is.

A piaci hangulati mutatókat az ellentét analízis alapján vizsgáló szakértő, Mark Hulbert szerint nagyon megnőtt az esélye annak, hogy az amerikai tőzsdék a csúcsuk közelében járnak, s innen lejtmenet következhet. A Marketwatchon rendszeresen publikáló, saját, tőkepiaci szakértők hangulatát és az általuk javasolt pozicionáltságot vizsgáló elemzőcéget vezető Hulbert szerint erre utalhat a Market Timing Popularity Cycle (piaci időzítés népszerűségének ciklusa) szélsőséges kilengése.

A szakértő figyelmeztet arra, hogy a mutató nem túl egzakt, mivel az egyes stratégiák befektetők körében mért kedveltségét viszonylag nehéz ily módon vizsgálni, a szélsőséges kilengések azonban várható fordulatot vetítenek előre. Lényege, hogy a befektetők körében régóta kétféle stratégia kedvelt.

Az egyik, az úgynevezett "vedd meg és tartsd", abból áll, hogy igyekezni kell jó áron megvásárolni a részvényeket és tartani azokat, ameddig csak lehet. Ez a stratégia érthető módon az olyan hosszú és erős bikapiacok, tőzsdei áremelkedést hozó időszakok során válnak igazán népszerűvé, mint amit 2009 tavasza óta lehetett átélni. Ennek során az S&P 500-as részvényindex értéke több, mint háromszorosára emelkedett.

A másik csoportot, a különböző technikai, vagy akár fundamentális mutatókra épülő, összefoglaló néven piaci időzítési stratégiák jelentik. Ezek alapján bizonyos feltételek teljesülése setén a befektető elad, vagy vásárol. Ezzel próbál meg kimaradni a lejtmenetekből (vagy azokat shortokkal kihasználni), esetleg kihasználni a tőzsde rövidebb, vagy hosszabb távú ingadozásait.

A két stratégia népszerűsége rendszerint a piac korábbi teljesítményének függvénye. Amikor hosszú, kitartó emelkedésen van túl a tőzsde, értelemszerűen az utóbbi stratégia a népszerűbb, hiszen a folyamatos drágulás következtében mindenki nyerőben van, aki kitartott részvény befektetései mellett. A piaci időzítést ilyenkor nem kedvelik a befektetők.

Nagyobb ingadozások és lejtmenetek idején viszont a piaci időzítésre épülő stratégiák válnak népszerűbbé.

Hulbert szerint most az első helyzet állt elő, a piaci időzítésre alapuló stratégiák elképesztő népszerűtlenségnek örvendenek

Nemrégiben, amikor egyik neves, a befektetési tanácsadói iparágban igen népszerű piaci időzítési stratégiát alkalmazó tanácsadóval beszélgetett, az azt mondta: 2016 volt a legrosszabb év pályafutásom során!

Hulbert emlékeztet,az elmúlt években kétszer is szerencsés volt, s sikerült a különböző stratégiák népszerűsége során idejében felhívni a figyelmet a várható fordulatra. A 2007-2009-es medvepiac mélypontját megelőzően két héttel írta, hogy a piaci időzítésre alapuló stratégiák iránt soha nem látott kereslet mutatkozik, s ez arra utal, közel a mélypont.

A 2000-2003-as medvepiac mélypontján is hasonló szerencsével járt. Akkor szintén arról írt hosszabban, hogy közel a piaci mélypont, s hosszasan beszámolt egy, a "vedd meg és tartsd" stratégiát alkalmazó, nagy népszerűségnek örvendő szakértő átállásáról a piaci időzítést használók táborába.

Persze az, hogy kétszer szerencséje volt, nem jelenti, hogy egy amúgy egzaktan nehezen mérhető mutató most is pontosan jelez. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, most olyan alacsony a piaci időzítésre alapuló stratégiák népszerűsége, amilyen a több éves lejtmeneteket megelőző csúcsok közelében szokott lenni.