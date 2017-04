Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Mindenki téved, komoly meglepetés jöhet

Jeffrey Gundlach, az új "kötvénykirály" szerint nagyon drágák az amerikai részvények. Úgy véli, az emelkedő inflációval egybekötött gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozások komolyan gyengülhetnek, ugyanis a márciusi csúcsot követően csökkenhet az infláció az Egyesült Államokban, s így a kötvénypiacon sem lesz Armageddon.

Az amerikai részvénypiac árazása kétségtelenül magas, de ettől még mehet magasabbra is, ha cégek árbevétele a gazdaság fellendülésével párhuzamosan tovább növekszik - mondta Jeffrey Gundlach, a DoubleLine Capital igazgatója a Financial Times tudósítása szerint. 105 milliárd dollárnyi vagyon befektetéséért felelős Gundlach szavára rendszerint figyelnek a befektetők, a Reuters tudósítása szerint a Wall Street-en a szakembert már "kötvénykirálynak" is becézik. Ezzel az elnevezéssel korábban Bill Grosst, a PIMCO korábbi vezetőjét illette a piac.

Szerinte meglehetősen aggasztó, hogy a részvények árfolyam/árbevétel alapon már olyan drágák, amelyre legutoljára a dotkom lufi idején volt példa. Ez alapján nem nagyon lehet várni, hogy azok innen már 5 százaléknál nagyobb mértékben emelkednének, hacsak az árbevételi adatok nem mutatnak további drasztikus emelkedést - tette hozzá.

Véleménye szerint a következő hónapok arról szólhatnak, hogy alaposan lehűlnek a reflációs várakozások, azaz az infláció emelkedése mellett történő gazdasági növekedést előrejelző elképzelések. Figyelmeztetett, hogy az infláció márciusban tetőzhet, s ezután visszaesik a Fed által célként kitűzött 2 százalékos szint alá. Nagy kérdés, hogy mit lép ekkor majd a Fed, amelytől még az idén további kamatemeléseket várnak

Ennek az lehet a következménye szerinte, hogy nem igazolódnak be azok a félelmek, amelyek további kötvénypiaci áreséseket várnak. Szerinte a 10 éves amerikai államkötvények hozama nem fog idén 3 százalék fölé emelkedni - jelenleg 2,3 körül jár a márciusiban tapasztalt 2,6 százalékos csúcsot követően.

Ő egyébként a fentiek miatt a nem amerikai részvényeket preferálja az amerikaiakkal szemben. Gundlach szerint azzal, hogy nem sikerült a Trump adminisztrációnak az első körben áterőltetnie az egészségügyi rendszer átalakítását azt vetíti előre, hogy nagyon nehéz lesz a remélt adócsökkentéseket megvalósítani.