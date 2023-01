A The Wall Street Journal oldalán megjelent cikk szerint az Egyesült Államokban és globálisan is erősödik az antiszemitizmus, és egyaránt a „zsidó hatalom ellenzőjeként határozza meg magát Jeremy Corbyn brit baloldali politikus és Orbán Viktor jobboldali miniszterelnök”. A szerző úgy véli, a közelmúlt eseményei alapján világosan látszik, hogy a zsidógyűlölet nem egyetlen csoportra korlátozódik, ahogy az antiszemitizmussal kapcsolatba hozható politikusok is különböző körökhöz kötődnek.

A magyar miniszterelnökre vonatkozó kitétel kapcsán megkereste a Mandiner Róna Tamás főrabbit, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet, a Zsima elnökét.

Róna Tamást elmondása szerint mélyen lesújtotta a cikk, mind főrabbiként, mind magyarként.

Két fontos aspektusát emelném ki ennek az irománynak; egyrészt az ilyen és ehhez hasonló újságcikkek még tovább gerjesztik az antiszemitizmust. Másfelől jómagam mindig is a mindenkori magyar kormánnyal való együttműködésre törekedtem

– fogalmazott Róna, hozzátéve, hogy az elmúlt években a magyar zsidóság újabb virágkorát éli, Magyarország kormánya kiemelten támogatja a magyar és a magyar ajkú, határon túli zsidó közösségeket, zsidó tankönyvek kiadását segíti, országszerte zsinagógákat újítottak fel, valamint a külhoni magyar zsidók hitéletét is folyamatosan támogatja.

Számomra ez a hozzáállás segítő, és nem antiszemita

– vélekedett a Zsima vezetője.