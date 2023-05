Kanász-Nagy Máté az online is közvetített sajtótájékoztatón azt mondta, nehéz hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz, mert az állami szektorban hosszúak a várólisták, a magánegészségügyben pedig a nagyon magas, elszabaduló árak „hátráltatják a hozzáférést”.

Magyarország rosszul teljesít a megelőzhető betegségeknél, a betegek túl későn jutnak el orvoshoz, és ennek nagyon súlyos következményei vannak – tette hozzá az ellenzéki politikus, aki az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítását sürgette.

Amellett, hogy az állami egészségügyben növelni kell a forrásokat és a kapacitást, a kormánynak a magánegészségügybe is „be kell avatkoznia” – jelentette ki.

Jelezte, pártja azt szeretné, ha a magánegészségügyben legfeljebb

20 ezer forintba kerülne a hasi vagy kismedencei ultrahangvizsgálat,

a mellkas CT árát 40 ezer, a gyomortükrözését 50 ezer,

a teljes gerinc MR-vizsgálatának árát 80 ezer forintban maximálnák.

Kanász-Nagy Máté véleménye szerint az ármaximum segítené a betegek mielőbbi kivizsgálását és gyógyulását is.

A frakcióvezető-helyettes közölte azt is, hogy hétfőn az Országgyűlésben konkrét kérdést is intéz az egészségügyet is iránytó belügyminiszterhez.