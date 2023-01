Egyebek közt erről beszélt az InfoRádiónak a Magyar Alvás Szövetség elnöke, G. Németh György.

Télen a napfény hiánya, a természetes fényben töltött órák számának csökkenése, valamint a kevesebb vitaminbevitel miatt lelassul az életvitelünk, miközben kevesebbet is mozgunk, és gyakrabban érzünk késztetést a pihenésre – mondta G. Németh György.

A Magyar Alvás Szövetség elnöke arról is beszélt, hogy ilyenkor - bár eltolódik az esti elalvás és a reggeli ébredés ideje - a szükséges alvásidő mennyisége mégsem növekszik. Ennek az az oka, hogy a bennünk lévő belső óra, amit a tudósok cirkadián ritmusnak neveznek, határozza meg a számunkra szükséges alvási időt. Ez pedig nagyjából egyforma télen is és nyáron is.

A most tapasztalható rendkívüli meleg, napos idő sem igazán befolyásolja az alvási szükségletünket

– hangsúlyozta G. Németh György. Inkább arra kell ügyelnünk, hogy bár télen hamarabb sötétedik, azért lehetőleg mindig ugyanabban az időben menjünk aludni, mint nyáron.

Az egyetemi docens kiemelte, hogy a már említett cirkadián ritmusunk télen akár 10-15 perccel is eltolódhat, de ez mégsem jelenti azt, hogy ilyenkor több alvásra lenne szükségünk.

A legújabb kutatások azt állapították meg, hogy a szervezetünk ugyanannyi alvásra tart igényt ilyenkor is, mint nyáron.

Ezt azonban a télen megváltozott külső körülmények miatt nehéz megtartani.